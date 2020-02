El infierno de ser un 'ángel'

Varias modelos de Victoria's Secret han denunciado que durante años sufrieron acoso por parte de dos altos directivos de la compañía. Algunos empleados de la marca han apuntado en este sentido a una cultura de acoso sexual, intimidación, misoginia y vergüenza corporal hacia las maniquís. Las acusaciones han sido recogidas en un reportaje de investigación publicado en el New York Times para el que se han entrevistado a más de 30 ejecutivos, trabajadores, contratistas y modelos actuales y anteriores.

Los testimonios recogidos en el mencionado diario señalan a Ed Razek, ex ejecutivo de L Brands (la compañía matriz de Victoria's Secret) y presidente de la firma como uno de los principales sospechosos de este comportamiento inapropiado, intentando besar a las modelos, pidiéndoles que se sentaran en su regazo y exigiéndoles que se desnudaran ante él. Una de las supuestas víctimas de este directivo fue la supermodelo Bella Hadid, a quien acosó en un desfile en 2018. Según relatan varias personas que estaban presentes, Razek se sentó en un sofá mirando a Hadid, quien estaba arreglándose la ropa interior para asegurarse de que su aspecto fuera perfecto para el pase. En ese momento, según los testimonios de los testigos, el ex ejecutivo le dijo: "Olvídate de las bragas", al tiempo que hacía un comentario lascivo sobre sus pechos "perfectos".

No es la única acusación de este tipo a la que se enfrenta Razek, de 71 años, encargado de otorgar las 'alas' o no a cada nueva generación de modelos de Victoria's Secret. Otros testigos también han asegurado que puso la mano en la entrepierna de una modelo mientras ella llevaba ropa interior de la firma antes de un show. Se ha denunciado, además, a Leslie Wexner, el fundador y director ejecutivo de L Brands, de 82 años, quien presuntamente habría denigrado a algunas mujeres y no habría tomado medidas contra Razek, a pesar de la multitud de quejas presentadas en recursos humanos contra él.

Por si fuera poco, el año pasado surgieron informes de que Wexner mantenía vinculación con el traficante sexual Jeffrey Epstein, quien se suicidó el pasado verano en la cárcel. Antes, al parecer, había sido administrador de algunas de las finanzas del creador de Victoria's Secret y supuestamente se hacía pasar algunas veces por reclutador de la marca diciéndole a las mujeres jóvenes que podía ayudarlas a fichar por la marca. En este ambiente de misoginia y acoso sexual, el New York Times señala que algunas modelos fueron 'castigadas' por denunciar estos comportamientos inapropiados. El periódico estadounidense recoge el testimonio de la canadiense Andi Muise, quien dejó de trabajar para la empresa de lencería tras rechazar a Razek. Según los informes recogidos, en 2007 el directivo la invitó a cenar y durante la velada intentó besarla en varias ocasiones contra su voluntad. Tras sus continuas rechazos, Andie Muise denuncia que no la llamaron para participar en el desfile de 2008. La primera vez en cuatro años. Y es que convertirse en 'ángel' de Victoria's Secret es poco menos que asegurarse una carrera vitalicia en el mundo de la moda. De ahí que en toda la historia de la marca solo se haya seleccionado a 36 'ángeles'.

Otra modelo identificada como Alison Nix relató que en 2010 recibió una invitación para participar en un evento para recaudar fondos en una isla privada del Caribe propiedad de Richard Branson. Solo tenían que cumplir un requisito: debían posar desnudas en la playa para una sesión con su fotógrafo Russell James. "Nos llevaron en barco y esos hombres ricos flirteaban con nosotras. Todas las modelos nos preguntábamos, ¿estamos aquí como prostitutas de lujo o por un asunto de beneficencia?", contó la joven, que no volvió a ser contratada por Victoria's Secret.

Razek se ha negado a responder específicamente a las demandas realizadas contra su persona, y sólo ha manifestado al periódico: "Las acusaciones en este informe son categóricamente falsas, malinterpretadas o fuera de contexto. He sido afortunado de trabajar con innumerables modelos de talla mundial y profesionales talentosos, y me enorgullece el respecto mutuo que tenemos los unos hacia los otros".

Los testimonios recogidos en este informe ponen en entredicho sus declaraciones, es más inciden en todas estas actitudes eran de sobre conocidas y que se trataba de ocultarlo. "Lo más alarmante era lo arraigado que estaba ese comportamiento. Ese maltrato era tomado en broma y aceptado como normal y quien intentaba hacer algo era ignorado y castigado", ha afirmado Casey Crowe Taylor, antigua trabajadora de relaciones públicas de la firma.

Coincidiendo con esta bomba informativa, la modelo Heidi Klum, uno de los 'ángeles' de Victoria's Secret que han alcanzado más fama ha manifestado al respecto que "espera que la verdad salga a la luz al final de estas historias". "Hay muchas historias importantes que necesitan ser contadas y voces que necesitan ser escuchadas", sostiene. Lo cierto es que no es frecuente que una modelo hable abiertamente del mundo machista y de acoso a la mujer que existe detrás de la profesión.