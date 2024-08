7.000 vecinos de la zona rural de Jerez se montan en el autobús municipal de la playa

El programa municipal 'Súbete al autobús del verano', destinado a trasladar a los vecinos y vecinas de las 15 barriadas rurales de Jerez y de la pedanía de Cuartillos a las playas de El Puerto de Santa María, Rota y Conil, está "batiendo récords de asistencia, hasta alcanzar los 1.200 usuarios a la semana, más de 7.000 usuarios desde comenzó el mes de julio", destaca el Ayuntamiento de Jerez en una nota de prensa.

Este programa municipal, que comenzó el pasado mes de julio y concluirá la primera semana de septiembre, contempla siete rutas de transporte discrecional en la zona rural y es gratuito para los usuarios. Acompañados de sombrillas, sillas, neveras, los vecinos y vecinas de Torremelgarejo han saludado a la alcaldesa mientras aguardaban el autobús.

“Me ha emocionado muchísimo ver a tantas personas esperando el autobús", señaló la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada de la teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez, y la delegada de alcaldía Concepción Martínez, junto a las decenas de vecinos y vecinas de Torremelgarejo durante una visita.

Hay que recordar que en el año 2012 fue Susana Sánchez como delegada de Medio Rural quien puso en marcha este programa, por eso me ha emocionado venir hoy a Torremelgarejo y ver que el programa se ha mantenido a lo largo de estos años”, ha subrayado la alcaldesa.

Este año el programa municipal ha visto aumentada la participación. “Este año ha batido todos los récords de asistencia. Son 1.200 (cada semana) los usuarios que ha utilizado el programa. Es una alegría ver que toda la gente de la zona rural pueden disfrutar de un día de playa hasta las 7 de la tarde”, ha añadido.

La alcaldesa ha recalcado la importante función social. “Participan personas mayores, niños y niñas, es un programa que permite conciliar porque muchas personas no pueden ir a la playa ya que la familia está trabajando o no tiene coche para ir. Así que estamos encantados y ha sido una alegría estar aquí esperando el autobús con ellos, la pena es que no hemos poder subir para irnos a la playa; otra vez será, con que disfrute la gente de Jerez soy feliz”, ha confesado María José García-Pelayo.

El programa 'Súbete al autobús del verano' se desarrolla de martes a viernes los meses de julio y agosto en horario de salida a las 10 de la mañana y de recogida a las 19.30 horas de la tarde. El autobús pasa una vez por semana por cada uno de los 16 núcleos rurales, conforme a las rutas establecidas.

Rutas y días de los autobuses

El martes (ruta 1 y 2) hay dos salidas, la primera desde Mesas de Asta y una segunda desde Gibalbín con parada en Torremelgarejo.

El miércoles (ruta 3 y 4) los vehículos parten de dos orígenes. El primer autobús sale de Rajamancera y pasa con parada en La Ina. Un segundo autobús parte de Majarromaque, llega a La Guareña y para también en Cuartillos.

El jueves (ruta 5 y 6) un primer autobús tiene su salida en Lomopardo para llegar a continuación a Los Albarizones y La Corta. La segunda ruta del jueves tiene su partida de Mesas de Santa Rosa con parada posterior en Las Tablas.

El viernes (ruta 7) sale un autobús de El Mojo y tiene paradas en Las Pachecas y El Portal.

El programa 'Súbete al autobús del verano' goza de gran aceptación y se espera la participación de varios miles de usuarios al final de mismo.