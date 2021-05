ACB vs NBA: su evolución en España

No cabe duda de que la NBA es la competición baloncestista más importante del mundo. Allí han jugado los mejores jugadores de la historia, como Michael Jordan, Magic Johnson, Kobe Bryant y LeBron James. No es nada extraño que, pese a tener nuestra propia liga de baloncesto, los aficionados y aficionadas a este deporte en España también sigan con atención lo que pasa al otro lado del charco. De hecho, en los últimos años ha crecido especialmente ese interés en nuestro país.

Las razones de ese incremento en la popularidad son varias: desde la mayor facilidad que tenemos ahora de poder seguir los partidos desde la distancia a la calidad del juego de la NBA, pasando también por la también mayor presencia de españoles en la liga de baloncesto estadounidense. Pau Gasol y su hermano Marc son algunos de los nombres más destacados de la última década, pero también triunfan Ricky Rubio, Juancho y Willy Hernangómez y Serge Ibaka.

Las diferencias en el juego de la NBA y la ACB

Para los aficionados al baloncesto europeo, la NBA puede tener cierto atractivo precisamente porque el juego del básquet estadounidense presenta algunas diferencias del que estamos acostumbrados en la Euroliga y la ACB. Para empezar, por ejemplo, en la NBA se da más importancia a las figuras individuales, lo que promete más jugadas espectaculares de los jugadores estrella. En Europa, en cambio, predomina el trabajo en equipo, lo que hace que el juego sea más lento.

El propio ritmo de partidos es también más acelerado en Estados Unidos. De hecho, el calendario puede catalogarse incluso de “agresivo”. Tanto es así que a menudo no tienen tiempo para entrenar entre partido y partido. Para el aficionado significa más oportunidades de ver a sus jugadores favoritos. Además, en la NBA, los jugadores piensan solo en esa competición, mientras que los que juegan en Europa suelen reservarse fuerzas ante la inminente llegada de otros como las Olimpiadas.

¿Qué competición de baloncesto es más popular en España?

Es probable que, si preguntas a cualquier persona de la calle por un jugador de baloncesto, te dé el nombre de uno que juega en la NBA: Pau Gasol, LeBron James… Y es que la liga estadounidense sigue siendo la que más popularidad tiene y la que más espectacularidad ofrece. Eso no significa que la Liga Endesa no tenga muchos aficionados, que sus partidos sean seguidos por miles de personas y que se produzcan rivalidades como las que encontramos en el fútbol, el deporte rey.

De hecho, el Real Madrid y el Barcelona son también en el baloncesto los dos clubes que más ligas tienen en su palmarés. Juan Antonio San Epifano, conocido como “Epi”, es una de las mayores leyendas del baloncesto en nuestro país y ha contribuido mucho a los éxitos del Barça. Junto a otros jugadores de renombre como Arbydas Sabonis, también ha ayudado a que la ACB siga siendo la liga de básquet más seguida entre los españoles, aunque la NBA le sigue de muy cerca.

NBA y ACB: ¿cuál es mejor?

Ya hemos comentado algunas de las diferencias entre estas dos competiciones baloncestistas. Esas diferencias son precisamente lo que las hace tan especiales y únicas y también lo que llevará a cada aficionado a decidir qué competición les gusta más, según sus propios gustos. Así, hay a quien le gustará más el juego en equipo y el juego más pausado de la ACB, mientras que otros preferirán la espectacularidad de los jugadores individuales y el ritmo frenético de los partidos de la NBA.

Por otro lado, para el público pueden ser agradecidos los espectáculos que hacen en los estadios estadounidenses durante los tiempos muertos, las finales de cuarto o las medias partes: cheerleaders, momento kiss cam, sesiones de DJ… En España, eso no ha terminado de funcionar, o no tan bien, y hay quien lo agradecerá. Está claro que la NBA tiene mucho más presupuesto (y eso repercute positivamente en muchos aspectos), pero habrá quien prefiera la emoción que se vive en una competición con posibilidad de ascender y descender como la ACB (y no la NBA).

Las apuestas en la NBA

Los españoles aficionados al baloncesto también pueden participar en los partidos de la NBA de forma activa a través de las plataformas de apuestas online. Especialmente en competiciones como esta que desde España solo podemos disfrutar en la distancia, jugar a adivinar qué equipo ganará o qué jugador va a anotar más puntos es una manera muy entretenida de sentirse más cerca del deporte. Y, encima, desde casa y lo más cómodamente posible.

La NBA sabe marcar la diferencia

Esta claro que en Estados Unidos saben vender la NBA como lo que es: la mejor liga de baloncesto del mundo. Y no solo les basta con tener a los mejores jugadores, sino que también saben hacer un show total en la cancha y en televisión. Esa diferencia, junto a todas las otras que hemos enumerado, ayudan a entender que el aficionado español se sienta cada vez más atraído por esta competición.