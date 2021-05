Las principales responsables de Akanz Partners, la firma madrileña a la que el Ayuntamiento jerezano ha contratado para que rediseñe el Centro Tecnológico del Motor, mantienen vínculos con los que aspiraron a este contrato, especialmente con el consultor belga Philippe Lambert.

Tal y como ha informado este medio en las últimas semanas, esta sociedad ha sido adjudicataria de este trabajo tras haber solicitado oferta también a este consultor así como a la empresa Izazi Consultores. Finalmente, el Consistorio se declinó por la propuesta de Akanz Partners al ser la más barata y por su planteamiento técnico. Esto último no fue difícil de decidir pues fue la única que presentó un borrador con las directrices de lo que pretendía hacer. Las otras dos, según ha podido constatar este medio, se limitaron a presentar una hoja donde solo apuntaban la oferta económica, acompañada por el mismo texto en ambos casos, por cierto.

Akanz Partners se constituyó el pasado año siendo su administradora única Paz Martín Lozano, que fue diputada socialista en la Asamblea de Madrid entre 2003 y 2019. Como presidenta de esta sociedad se encuentra Candela Mora, que fue miembro de la ejecutiva federal del PSOE en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero y que desde 2013 ocupó diversos cargos en la Junta, el último el de delegada del Gobierno andaluz en Madrid.

Precisamente, Candela Mora trabajó hace apenas unos meses con Phillipe Lambert en un proyecto con el Ayuntamiento de Hellín (Albacete), también gobernado por el PSOE, que le adjudicó la organización de un plan de formación para autónomos y pymes. En él, la ex representante de la Junta participó en calidad de “consultora” de GrowBox, una sociedad que se presentaba señalando que su consejero delegado (CEO) es Lambert, tal y como informó el Consistorio hellinero cuando dio a conocer la iniciativa.

Meses más tarde, el consultor belga presentó en Jerez una escueta propuesta donde se limitaba a apuntar en una hoja con el membrete de la firma Growbox Innovation el presupuesto propuesto para rediseñar el Centro del Motor. Se da la circunstancia de que su oferta económica no podría haber sido aceptada ya que excedía del límite legal para este tipo de contratos (el tope es de 15.000 euros y el consultor presentó una propuesta de 15.900 euros).

La otra oferta, la de Izazi Consultores fue de 14.999 euros y la ganadora planteó 14.950 euros (a todos estos importes hay que sumarles el IVA) más un dossier con su propuesta de rediseño del Centro del Motor. A día de hoy, el gobierno municipal no ha aclarado qué criterio siguió para elegir a estas empresas como aspirantes a rediseñar un proyecto que ahora se tratará de ejecutar con los fondos europeos frente a la crisis del covid (los llamados ‘Next Generation’) y que se ha vendido como un acicate para el cambio de modelo productivo de la ciudad.

Ahora bien, hay más vínculos de Lambert con las responsables de Akanz Partners. Así, tal y como apunta en su página web, es ‘coach’ en emprendimiento de BPW, las siglas en inglés de la Asociación de Empresarias y Emprendedoras (Business and Professional Women) de la que Paz Martín es su presidenta en Madrid.

La otra aspirante Ikazi Consultores también tiene mantiene relaciones indirectas con la BPW. El administrador único de esta sociedad, Carlos Izarra, es uno de los máximos responsables del Grupo Vertebra, que ha sido patrocinador en varias actividades de esta entidad en años precedentes.

La contratación del rediseño del Centro del Motor ha sido realizada por la Delegación de Deportes ya que es el área al que está adscrita una partida presupuestaria correspondiente a 2020 para empezar a construir este equipamiento (el importe es de 300.000 euros, que aún no se ha gastado).

El Ayuntamiento estaba obligado a pedir tres ofertas por este contrato

Por el momento, el gobierno municipal sigue sin aclarar qué criterios aplicó para elegir a las tres empresas a las que pidió ofertas para encargar este trabajo. Este medio preguntó por ello a mediados de la semana pasada y la única respuesta que recibió fue un comunicado de respuesta a unas críticas del PP a esta adjudicación.

Se da la circunstancia de que ninguna de las tres empresas que participaron en este procedimiento han sido adjudicatarias de otro tipo de servicios en el Ayuntamiento jerezano en, al menos, los dos últimos años. Eso sí, el ejecutivo lleva defendiendo la “pulcritud” del procedimiento desde hace semanas alegando que llegó a solicitar tres ofertas, cuando no estaba obligado a ello.

Sin embargo, esta búsqueda de tres ofertas no era opcional sino obligatoria, tal y como estableció hace algo más de un año mediante una instrucción la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, órgano del Ministerio de Hacienda que vela por las adjudicaciones de las administraciones públicas. Para aclarar un cambio producido en la Ley del Sector Público, este órgano estableció la obligatoriedad de que en las contrataciones menores (las que tienen un importe inferior a 15.000 euros) se pidan, al menos, tres ofertas. Esto únicamente no es necesario cuando se anuncie previamente la licitación, anuncio que no hizo el Ayuntamiento en este caso.