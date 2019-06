La muerte de Yaco, el labrador que falleció desnutrido y solo en el patio de una vivienda, no sólo la ha llevado al juzgado la protectora ‘No me abandones’. Este lunes se conoció que la presidenta del colectivo está citada este jueves en el Juzgado de Instrucción número 5 en calidad de denunciante por un juicio de delito leve contra el propietario de Yaco.

Un día después de darse a conocer esta citación, la Asociación para la Defensa de Víctimas de Injusticias (Apadevi) ha comunicado que también interpuso tras la muerte de Yaco una denuncia por dos delitos de maltrato animal contra el propietario del perro. La presidenta de Apadevi, María Girona, envió ayer “un escrito urgente suspendiendo todo lo del jueves, porque realmente no se enjuicia la muerte de un animal, sino un abandono, como si lo hubieran dejado en la esquina”.

La presidenta y abogada explica que “he mandado el auto de la Audiencia Provincial, donde se reabre la causa por delito, no por falta, y no se puede enjuiciar dos veces los mismos hechos. Se va a enjuiciar un abandono que no es abandono porque el animal a muerto, y cuando además yo acabo de reabrir unas diligencias por delito en la Audiencia Provincial”.

“Llevamos muchos meses peleando. Además, nosotros no abrimos procedimiento sólo por Yaco, sino también por Canela. Una perra que murió en las mismas condiciones meses antes a manos del mismo propietario”, relata Girona. Desde Apadevi subrayan que “vamos a seguir en la Audiencia. No puede mezclarse con lesiones a un chico ni con ¡abandono del perro! Hemos pedido suspensión inmediata porque se ha levantado en la Audiencia por delito”.

Girona recuerda que el 6 de noviembre de 2018 –Yaco muere el 26 de septiembre– presentaron la denuncia a través de un particular y el 13 de noviembre se archivó: “Es decir, siete días que quitando dos días de fin de semana, más los dos o tres días que tarda en el reparto, nos encontramos que lo archivaron el mismo día que reciben la denuncia o como mucho el día siguiente”. “Poco pudieron leerla, porque esta denuncia iba cargada de prueba documental y de nombres y apellidos de testigos.

El día 25 de noviembre nos personamos como asociación Apadevi y el 6 de diciembre presentamos recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto de archivo”, continúa explicando Girona. Se admitió el 14 de diciembre de 2018 y el pasado 6 de marzo el fiscal impugnó su recurso porque “se desconoce la identidad de la persona investigada”.

Sin embargo, “tenemos un auto de hace cuatro días que dice que reabren el procedimiento porque hay autor conocido, estiman nuestros argumentos y vamos por diligencias previas”. “Eso significa que es un delito, porque cuando se ha causado la muerte del animal dice el artículo 337 que la pena será de 6 a 18 meses. Cualquier pena que supere los tres meses ya es un delito, no lo que se conocía antes como falta”, remarca Girona.

La presidenta de Apadevi concluye subrayando que “nosotros como abogadas profesionales llevamos meses luchando por Yaco para que se lleve por delito. El procedimiento que continúa es el nuestro por delito. Mientras el mío esté vivo no se puede enjuiciar por delito leve, porque yo lo llevo por delito por otro juzgado”. Ante esto, queda conocer hoy miércoles si finalmente hay una cita mañana en los Juzgados, para la que además Pacma había convocado una concentración.