Perros abandonados y desprotegidos

Vecinos del entorno de la calle Azufre han denunciado en Medio Ambiente la presencia de varios perros abandonados por la zona, sin que desde la delegación hayan actuado a pesar de alertar de la desprotección de estos animales.

Desde la Protectora No Me Abandones, Fátima González subraya que perros abandonados "nos encontramos doscientos mil en Jerez y alrededores, es una constante. Nosotros hace poco hemos rescatado a una madre con ocho cachorros abandonados. Tenemos la protectora a tope".

"Jerez desgraciadamente está lleno, pero mientras que el Ayuntamiento, las leyes en general, no tome las medidas de ayudar y facilitar las castraciones, aquí vamos a seguir teniendo abandonos, sufrimiento, accidentes y todo lo que se ve diariamente en una protectora", lamenta González.

El vecino que ha alertado de estos perros callejeros cerca de la avenida Caballero Bonald, también critica que una señora los alimenta, colocándole comida en una parcela abandonada. "Que yo sepa es ilegal alimentar a los animales en la vía pública, pero eso es un campo, una parcela abandonada, no tiene por qué molestar a nadie. Yo aplaudo a esa señora", declara la presidenta de No Me Abandones.

Esta protectora ha tenido que asumir también el cuidado de gatos callejeros: "Hay que cabrearse con la Administración que no toma medidas serias con estos animales. Las protectoras felinas estupendas se gastan el dinero que no tienen castrando las colonias. Nosotros mismos sin ser una protectora felina, tenemos una colonia al lado que es un horror de cómo están pariendo, y a nuestra costa estamos castrando cada mes una hembra. Para esto no hay derecho". "Hacen falta políticas serias, como las castraciones para evitar las colonias no deseadas", añade González.

En cuanto a la perrera municipal, la presidenta de la protectora denuncia que "a la gente le ruego que no cojan un perro de la calle y lo metan en la perrera, porque el tiempo de vida del animal será mejor fuera que dentro de la perrera. Hay muchos voluntarios de la perrera que quieren sacar perros de allí pero hay muchos problemas".

"Nosotros siempre estamos por encima de los cien perros y los que más sufren son los animales abandonados. Hacen falta políticas de natalidad y control de colonias", concluye González.

La ordenanza municipal sobre protección y tenencia de animales de compañía (publicada en el BOP el 2 de septiembre de 2014) persigue otorgar "una gran relevancia a la consideración de los animales como bien jurídico que debe protegerse".

A finales del pasado mes de diciembre el Ayuntamiento informó de que el Centro Zoosanitario, dependiente del Área de Medio Ambiente, contaba con unos cincuenta perros de distintas razas y cruzados en sus instalaciones para todas aquellas personas que quieran adoptar una mascota. También se encontraban en las instalaciones municipales gatos y distintos animales de renta, caballos y cerdos vietnamitas.