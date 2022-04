Aparcamientos gratuitos y atracciones y cenas sin música, principales novedades de la Feria del Caballo

Tras dos años sin Feria del Caballo, Jerez disfrutará este año de un evento dedicado con numerosas novedades, tal como ha anunciado la alcaldesa Mamen Sánchez, durante una visita este miércoles al González Hontoria acompañada por buena parte del gobierno local.

"Teníamos muchas ganas de pisar el albero de Feria", ha dicho la regidora socialista agradeciendo a todo el personal municipal el trabajo que vienen desarrollando desde hace meses. "Quedan apenas 10 días para que empiece la Feria del Caballo más esperada y más ansiada de los últimos años", ha añadido, recalcando "el impulso económico" que supone para la ciudad. Además, ha insistido en que es una celebración que "necesitamos emocionalmente, forma parte de nuestras tradiciones y todos necesitamos este momento que nos da la Feria de esparcimiento, de encuentro y de alegría; y más después de 2 años sin Feria".

Entre los detalles facilitados, la alcaldesa ha recordado que se está finalizando la renovación total del albero del Real y, próximamente, se limitará el acceso al parque para concluir los detalles pendientes. De este modo, estará listo para el sábado 7, a las 22 horas, cuando se procederá al encendido del alumbrado con 1.300.000 puntos de luz. "No hay otra feria que esté tan bien iluminada como la de la de Jerez", ha destacado.

Mamen Sánchez ha explicado también que las 177 casetas contarán con una mayor accesibilidad gracias a las nuevas estructuras de las casetas que dan más amplitud. Además, ha insistido en que se están solucionando los problemas con la nueva concesionaria, que tendrá que completar las casetas sin coste alguno para los caseteros.

Las principales novedades

Tal como ha recordado la alcaldesa, esta Feria del Caballo está dedicada a los jerezanos. Por este motivo, el Ayuntamiento destinará terrenos municipales aledaños al parque González Hontoria, junto a Chapín, a aparcamientos gratuitos. "Este año no vamos a pensar en nadie, vamos a pensar en nosotros que llevamos 2 años sin Feria y un regalo para los jerezanos es que tendrán 2.000 plazas de aparcamiento gratuito". Asimismo, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, habrá otras 249 plazas exclusivas para personas con movilidad reducida.

La Feria del Caballo 2022, contará por primera vez, con un punto violeta "donde se van a concentrar las acciones contra la violencia de género y la violencia sexual hacia las mujeres porque queremos mucha diversión, pero queremos mucha protección". Este servicio se prestará durante toda la Feria, del 7 al 14 mayo, en horario de 21 a 2 horas y el miércoles, el Día de la Mujer, ese horario se ampliará de 14 a 20 horas y de 21 a 2 horas.

Asimismo, se recupera en esta edición el servicio de acompañamiento para las mujeres que vienen solas a la Feria y "que quieren una vuelta segura a casa". Las mujeres que así lo pidan podrán ser acompañadas a sus vehículos o domicilios en un radio 2 kilómetros, o se les acompañará a las paradas de taxis o autobuses, en horario de 23 a 5 horas. Asimismo, los taxistas de Jerez "sin coste alguno, van a esperar cuando lleven a mujeres que entren en su casa y los autobuses también tendrán paradas intermedias". Por estos motivos, Sánchez ha asegurado que este Feria "no solo es accesible, es la más igualitaria y donde más se protege a la mujer".

Medidas especiales

El martes y el domingo después de Feria serán los días dedicados a los niños, como viene siendo habitual. Por ello, las atracciones tendrán una reducción de precios.

De nuevo, este año habrá un día dedicado a los niños y adultos que no soportan los ruidos fuertes. Será el miércoles, en un horario aún por concretar, cuando estas personas podrán disfrutar de los cacharritos sin música.

"Pero vamos a unir algo más", ha avanzado Mamen Sánchez, adelantando que "no solo queremos que vengan a disfrutar de las atracciones, queremos que se queden en la feria y ya tenemos en disposición la caseta municipal, la caseta del mayor y, en total, once casetas que van a disponer de una cena sin ruido". Además, otras casetas podrán sumarse a esta iniciativa si lo comunican al Ayuntamiento. Se contribuirá así "a que esa otras personas que nunca nunca han podido estar en una caseta de Feria, porque no pueden soportar ese ruido, pues puedan disfrutar también ese día de un día sin ruido en los cacharritos y en las casetas", ha dicho.

Diversión para los mayores

Desde el Ayuntamiento también se ha avanzado que la caseta del mayor se inaugurará el sábado a mediodía. "Allí estará el consejo local de mayores y los mayores de barriadas rurales y de pedanías, porque queremos acercar lo máximo la Feria también a nuestro jerezanos y jerezanas que viven en la zona rural", ha apuntado Mamen Sánchez, añadiendo que contarán con con autobuses gratuitos "ese día en concreto y el martes será para las barriadas rurales". También se facilitará la llegada de los mayores en residencias públicas como es el caso de la Fundación San José.

Familias feriantes

Desde el área de Acción Social se coordinará, nuevamente, el dispositivo de atención en el campamento de familias feriantes. De hecho, en estos momentos, se trabaja ya en las labores de acondicionamiento del espacio donde contarán con alumbrado, agua, puntos de ducha y el aula para atender a las actividades escolares de los menores que vengan.

De este modo, se dará "respuesta también a todas esas personas que se dedican a su trabajo en la Feria atendiendo a sus niños mientras que ellos están trabajando, tanto con actividades escolares como con actividades lúdicas".

Programa ecuestre

Las actividades ecuestres que se concentrarán este año en el Depósito de Sementales con el desarrollo de todos los concursos del 7 al 15 de mayo, en horario de 9:00 a 21:30. La entrega del Caballo de Oro será también uno de los eventos programados.

Otros apuntes

En esta edición, la entrada a la Feria seguirá contando con el punto de información turística en la avenida Álvaro Domecq. Igualmente, la zona de esparcimiento para los más jóvenes se mantiene en el jardín de El Bosque. Una zona que contará con "cámaras de seguridad y todo los servicios complementarios".

El servicio urbano de transporte funcionará con la puesta en marcha de 12 líneas especiales y dos servicios de lanzadera. Además, se mantienen "todos los servicios de seguridad" que contarán con la coordinación de Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, Bomberos y sanitarios, como es habitual. "También estamos instalando cámaras de seguridad para cualquier evento y para tener la máxima seguridad de todo lo que está pasando en la Feria", ha concluido la alcaldesa.