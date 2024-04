El Ayuntamiento de Jerez "dará solución" a la falta de aparcamientos en el entorno de la plaza del Arroyo

El delegado de Presidencia y Centro Histórico, Agustín Muñoz, ha avanzado este martes en el pleno que el Gobierno dará una solución a la demanda de plazas de aparcamiento para residentes que han trasladado a la Mesa del Centro Histórico los vecinos del entorno de la Plaza del Arroyo.

El responsable municipal ha respondido de esta forma al ruego oral del Grupo Municipal Socialista, argumentando que “este tema se está trabajando en el seno de esta Mesa, y que se dará repuesta a estos vecinos a través de distintas medidas, entre ellas, la modificación del Bando municipal de Zona Ora, que se está redactando, al objeto de destinar plazas de aparcamiento para uso exclusivo de residentes.

Tal y como ha recordado, esta problemática se originó tras la ejecución de las obras de urbanización del Eje del Arroyo, subrayando que “el anterior gobierno no fue capaz de prever esta situación, ni dio oportunidad a los vecinos para que aportaran sugerencias y propuestas al proyecto, como sí hemos hecho desde este gobierno con las obras de reordenación de la Plaza del Mercado, donde en un principio sólo se incluían 11 plazas de aparcamiento, y el proyecto definitivo contempló finalmente 31, tras someterlo a consideración de los representantes vecinales”.

Agustín Muñoz ha explicado que tras conocer las demandas vecinales, “comenzamos a estudiar varias medidas para tratar de aliviar esta situación, tal y como ya informamos tras la celebración de la pasada Mesa del Centro Histórico”. Entre estas medidas figura la modificación del citado bando donde se regularán las zonas blancas en el entorno de La Catedral.

De esta forma, el delegado de Presidencia y Centro Histórico ha asegurado que “vamos a dar una solución a una demanda que, en su día, el anterior Gobierno socialista generó y no fue capaz de prever, ya que esquilmaron todas las plazas de zona azul sin presentar ninguna alternativa a los vecinos. Y en consecuencia, el Grupo Socialista, lo que trae al Pleno no es un ruego, es una súplica de lo mal que lo hicieron en su momento, tratando de justificar lo que no quisieron o no pudieron hacer”.