CACMÁLAGA, centro de grandes actuaciones

Que desde el CACMÁLAGA se han hecho las cosas muy bien, nadie en estos más de veinte años -el Centro que tiene su sede en el antiguo Mercado de Mayoristas de Málaga se inauguró el 17 de febrero de 2003- lo puede poner en duda. Todos los medianamente aficionados a lo artístico lo hemos tenido como una especie de santuario al que se debía ir para contemplar lo más selecto del arte contemporáneo; sobre todo, mucho de lo mejor del arte internacional.

Con Fernando Francés al frente, el CAC llegó a un momento culminante, sirviendo de punto de partido para convertir Málaga en lo que es hoy culturalmente y abriendo los caminos para que espacios museísticos tan importantes de la Capital dela Costa del Sol siguieran su estela – El Museo Picasso se inauguró el 27 de octubre de ese año 2003, el Carmen Thyssen el 24 de marzo de 2011, el Centro Pompidou el 28 de marzo de 2015 y el Museo Ruso un día después; el Museo Casa Natal Picasso, ants Fundación Picasso, fue creado por el Ayuntamiento de Málaga en 1988-.

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, con una programación completa y variada, yuxtapone exposiciones de artistas internacionales de suma trascendencia con artistas españoles de profunda significación y autores jóvenes, especialmente andaluces, que manifiestan un compromiso absoluto con el espíritu de lo nuevo. En la actualidad, aparte de la presencia sempiterna de la Colección Carmen Riera, tres muestras de muchísimo interés configuran la programación que se presenta en los espacios del antiguo edificio comercial que diseñara, en un sobrio racionalismo del año 1938, el arquitecto Luis Gutiérrez Soto.

NEIGHBOURS V. Artistas de proximidad

Hace unos años, desde la institución de la Avenida de Alemania se puso en marcha una muestra que aglutinaba artistas de proximidad; de decir autores que tenían relación con el propio Centro de Arte Contemporáneo. Autores de muy diversa filiación estética que eran muy afines, por muchas circunstancias, a lo que se dilucidaba en Málaga. Por sus salas, en las cuatro ediciones anteriores, hemos visto pasar artistas, casi todos andaluces, que estaban muy cercanos a lo que se ofrecía en el CACMÁLAGA. Bien porque habían expuesto, porque lo iban a hacer próximamente o porque tenían relación, de alguna u otra manera, con el espíritu del Centro. Ésta que ahora nos ocupa, se trata de una exposición amplia, variada, con los argumentos que intervienen en el arte contemporáneo; con esas formulaciones abiertas donde tienen cabida las más inesperadas circunstancias. Lo mejor del concepto artístico de la muestra es que no se dirige solamente a los artistas más nuevos.

En ella conviven autores que son historia del mejor arte contemporáneo andaluz – Luis Gordillo, Chema Cobo, Patricio Cabrera, Pilar Albarracín, los hermanos Mp & Mp Rosado, Nono Bandera, José Miguel Chico López, Antonio Montalvo, Jesús Algovi, Gloria Lomas, José Luis Puche, Norberto Gil o Paco Peinado, entre otros- que magnifican un estamento rico en especies y en registros artísticos. Ellos comparten escenario con artistas jóvenes, algunos muy jóvenes, como la jerezana Natalia Domínguez, que están dando mucha solvencia a la creación plástica andaluza. Citar como ejemplos, las obras de Cachito Valdés, Marta Galindo, Fran Ramírez, Álvaro Albaladejo o Miguel Núñez, entre muchos. Cincuenta y dos obras de treinta y tres artistas diferentes que dejan bien a las claras la fortaleza de un arte andaluz que se abre, sin recelo, al mundo.

GERARDO DELGADO. El racional equilibrio de la forma

Todo el mundo es consciente que las bases de la renovación plástica sevillana habían comenzado a fijarse en los años sesenta y tuvieron un escenario mítico, la Galería La Pasarela, que Enrique Roldán abrió en la calle San Fernando el tres de enero de 1965. He escrito en muchas ocasiones que la pintura abstracta en Sevilla fue un logro de muchos, una lucha descarnada con los antiguos intereses de una ciudad apegada a lo tradicional. Por eso, los artistas que, contra todos y contra todo, abrigaron la nueva religión, se convieron en esforzados, auténticos pobladores de un territorio baldío que, al mismo tiempo, era tremendamente hostil. José Ramón Sierra, Gerardo Delgado, Juan Suárez - los pintores arquitectos -, Pepe Soto, Jaime Burguillos, Manuel Salinas, entre otros, fueron aquéllos que dejaron sentadas las bases de la abstracción en Sevilla. Y siempre he creído que la obra de Gerardo Delgado no sólo nos sitúa en los planteamientos de la mejor pintura abstracta que se ha hecho en España, sino que, al mismo tiempo, nos sirve como puntos donde apoyarnos para comprender gran parte de la renovación artística andaluza.

Su abstracción conjuga los desarrollos meramente pictóricos, la reflexión absoluta a través del medio cromático en unos campos puros de color y los desenlaces semánticos a los que se llega desde un sutil juego metafórico que evidencia su preclara posición arquitectónica. Las Obras de Gerardo Delgado han llegado en esta exposición a los márgenes más seguros de esa pintura que él ha vuelto de suma racionalidad. Las interactuaciones cromáticas se dan la mano con los espacios actuantes, con los ‘entramados angulares’, las ‘escuadras oblícuas’ y las ‘estructuras triangulares’; toda una suerte de sistemas geométricos donde la pintura se posiciona para crear una escenografía colorista que alberga la mejor pintura abstracta en la que uno puede pensar. Gerardo Delgado, es un sabio creador de esencias abstractas; él consigue crear con su obra la soberbia sobriedad de una plástica en la que los elementos compositivos dejan entrever esa feliz esencia de aquella pintura que los americanos, en los años cincuenta, hicieron cambiar los conceptos, para bien, de una pintura que, desde ellos, fue distinta; una pintura que descubre a los muy buenos y deja atrás a los que poco tienen que decir. Gerardo Delgado lo ha dicho todo y lo ha dicho bien. En Málaga tenemos un ejemplo claro.

EDUARDO GRUBER. Un artista sabio, lúcido y muy grande

Los muy amantes de lo artístico tienen mínimas referencias de este artista cántabro (Santander, 1949) con una honda trayectoria en lo mejor de la pintura española de los últimos tiempos. Su historial es amplísimo y lleno de muy buenas referencias. Presente en las mejores colecciones y activo hacedor de una pintura marcada siempre por el compromiso con un arte de acción donde no queda lugar para la nimiedad. Andalucía no era un sitio al que frecuentaba y sólo en la presencia de la exposición ‘El pacto visible. Donación Evelyn Botella’, realizada no hace mucho en las salas de la Coracha malagueña, se encontraban obras de Eduardo Gruber.

El espectador nada más entrar en el espacio grande del CAC se encuentra con la pintura de un pintor sabio, lúcido y poderoso. Una simple visión para saber que allí hay un artista grande. Un pintor de los que se adentra por cualquier situación y a todas les concede máxima potestad. Realiza una figuración absolutamente abierta, acogedora de infinitos registros; una pintura que yuxtapone lo bueno y lo malo de la vida, la gente que vale la pena y los que se rompe en las barreras de lo simplemente aceptable. Una pintura que hace grande lo mínimo y da brillo a lo oscuro. Una pintura que te convence porque no engaña – ni plástica ni conceptualmente -. Gruber es artista filósofo; filósofo caro, sabedor, culto y feliz transmisor de lo que piensa. Y eso lo hace posible en una pintura donde se yuxtaponen los conceptos sacados de la profundidad de la mente y los burdos espejismos emocionales que nos encontramos todos los días. Sabe pintar lo que piensa, lo que escribe, lo hace de forma directa y no con medias tintas; abre las perspectivas para que el espectador sienta la inquietud con lo que se transmite.

El título de la exposición ‘Nadie es nada’ es toda una declaración de intenciones. La humanidad, el ser humano vive en un vacío que ha de llenar con su propia existencia, con su sistema de vida, con sus aciertos y con sus infinitos desajustes y soledades. En ese esquema de actuación incide la pintura de una artista absoluto al que hay que seguir sin descanso; no se lo pierdan.

De nuevo, a Málaga hay que definirla como la capital de muchas cosas. Lo es del arte grande; que no les quepa la menor duda.