Los trabajadores del asilo San José convocan concentraciones para reivindicar las 35 horas semanales

El comité de empresa de la Fundación Centro de Acogida San José ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno los pertinentes permisos para unas concentraciones que tendrán lugar el día 30 de noviembre de 2022 y el día 14 de diciembre de 2022, ambas comenzarían a las 10:30 horas de la mañana y finalizarían a las 12:00 horas, para reivindicar la recuperación de la jornada laboral de 35 horas/semanales.

El personal de la Fundación hace "un llamamiento a la ciudadanía de Jerez para que se una a esta reivindicación en recuperación de sus derechos".

En nota de prensa, el comité explica que "el día 19 de octubre de 2022, los Sindicatos UGT y CCOO firmaron un acuerdo con el Gobierno de la nación para recuperar algunos derechos. Uno de ellos es que en el sector público se pueda negociar una jornada laboral de 35 horas/semanales, jornada que por cierto, la mayoría de trabajadores/as del sector público, ya disfrutan, vinculada en algunos casos, a una formación online".

Añade el comunicado que "el 17 de noviembre de 2022, los trabajadores de la Fundación Centro de Acogida San José, se reunieron en asamblea para reivindicar la recuperación de esa jornada laboral de 35 horas/semanales, la cual venía establecida en las condiciones de su convenio colectivo. El comité de empresa agradece el compromiso del personal, ya que aproximadamente el 80% de la plantilla acudió a la reunión con el objetivo de recuperar una jornada laboral que hace tiempo deberían estar disfrutando".

Los motivos de la convocatoria los explican así: "La falta de diálogo y predisposición de la presidenta de la Fundación con el comité de empresa ha sido el desencadenante de que el personal actúe para poder recuperar esa jornada tan demandada. Ahora, el comité de empresa espera que la presidenta, la sra. alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, decida dialogar y se conceda la jornada de 35 horas/semanales, como permite el acuerdo entre sindicatos y Gobierno de la nación".

Añaden los trabajadores que "al día siguiente de la asamblea de trabajadores/as, ya hubo contestación por parte de la dirección de la Fundación, donde traslada al Comité que, en cuanto le sea posible a la vicepresidenta de la Fundación, la Sra. Carmen Collado, se reunirá con el Comité de Empresa para tratar el tema de la jornada de 35 horas/semanales".

El Comité señala que "la respuesta "cuando le sea posible", sin establecer ninguna fecha, puede llegar incluso el año que viene, el comité no bajará la guardia, y los trabajadores/as están dispuestos a seguir con sus reivindicaciones para la recuperación de unos derechos que venían establecidos en convenio, y que ahora no hay impedimento legal para que no los recuperen, salvo la poca predisposición por parte de la presidenta, la Sra. alcaldesa de Jerez, Dña. Mamen Sánchez, a concederlos".