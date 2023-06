César Saldaña: "Los vinos de Jerez han sido el escaparate; hemos aprovechado muy bien el tiempo"

El presidente del Consejo Regulador del jerez y la manzanilla, César Saldaña, ha acudido este viernes a la 21ª Asamblea General de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), en los Museos de la Atalaya, con la que finaliza el 44º Congreso Mundial de la Viña y el Vino, organizado por la OIV y el propio ministerio, que ha tenido lugar del 5 al 9 de junio en Cádiz y Jerez.

Una semana "muy intensa" que Saldaña confesó "se me ha pasado volando porque desde el domingo no han parado de suceder cosas, y todas buenas. El congreso ha sido un éxito desde el punto de vista organizativo. Un congreso memorable, no sólo en palabras de sus responsables, sino también de todos los participantes". Saldaña apuntó que todas las visitas técnicas "han sido un éxito y sólo tengo palabras de felicitación".

Respecto a Jerez, Saldaña considera que estos eventos "van a ser una oportunidad magnífica que creo que hemos aprovechado en la medida que ha sido posible. Desde luego, en la parte científica había un buen número de trabajos relacionados con los vinos de Jerez. sobre crianza biológica, vinos con las graduaciones alcohólicas más bajas, etc. En fin, toda una serie de temas que nos interesan de cara al futuro y que terminarán plasmándose en legislación".

"En cuanto a que nuestros vinos -añadió- han sido el escaparate y mejores conocidos por los casi 800 expertos que hemos tenido estos días aquí, pues creo que también hemos aprovechado muchísimo el tiempo. Prácticamente todos los días hemos estado presentes en el programa de actividades paralelas con iniciativas en las que el jerez, el brandy o el vinagre han estado presentes y con propuestas en el Consejo Regulador. Y en el cierre de este viernes también hemos estado muy presentes porque ha estado protagonizado por Andalucía, patrocinado por la Junta de Andalucía. Y en el fin de fiesta no han faltado nuestros vinos".

Hay que recordar que 800 especialistas de todo el mundo relacionados con la viticultura y enología, así como con la ciencia, la salud, la seguridad, el derecho y la economía ligadas a la producción vitivinícola, se han reunido en la 44ª edición del Congreso Mundial de la Viña y el Vino, celebrado en Cádiz y Jerez.

Visitas técnicas a bodegas y viñedos de Cádiz y Jerez, seminarios y catas, entre otras actividades, han formado parte del programa de este congreso que cada año organiza un Estado de la OIV para que científicos e investigadores de todo el mundo compartan sus estudios. España pertenece a la OIV desde su fundación, en 1924, a través del Ministerio de Agricultura, que representa al sector español.