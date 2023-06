Luis Planas: "La OIV es clave para posicionar al sector vitivinícola como puntero en innovación mundial"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha inaugurado este viernes la 21ª Asamblea General de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), en los Museos de la Atalaya, con la que finaliza el 44º Congreso Mundial de la Viña y el Vino, organizado por la OIV y el propio ministerio, que ha tenido lugar del 5 al 9 de junio en Cádiz y Jerez. También ha visitado el Centro de Reproducción Equina de la Yeguada Cartuja - Hierro del Bocado.

Planas ha destacado la "importancia de esta asamblea internacional, con la participación de 49 estados miembros y de los 18 observadores presentes en esta reunión". "Y es importante para España -añadió- porque somos el país del mundo con mayor superficie de viñedo, 940.000 hectáreas; porque somos el tercer productor de vino del mundo y también porque somos el primer exportador. Tanto esta asamblea, como el Congreso Mundial de la Viña y el Vino 2023 que ha tenido lugar esta semana en Cádiz y Jerez, ha permitido no sólo esto, sino discutir todos los cambios y retos al que se enfrenta el mundo vitivinícola. En particular, los relativos al cambio climático y a la digitalización, a las nuevas variedades, consumos y tipos de vinos demandados por los ciudadanos, y evidentemente todo ello significa, desde el punto de vista práctico, creación de riqueza y empleo y la proyección, no sólo del sector, sino de nuestro país de cara al exterior".

España, que ocupará a partir del 1 de julio la presidencia de la Unión Europea, "pues de algún modo, la celebración del congreso en Cádiz y la asamblea en Jerez es un pórtico o un aperitivo, podríamos decir, del comienzo de nuestra presidencia", ya que 20 de los 27 Estados miembros forman parte de la OIV, y también de cara al centenario de la OIV que se celebrará el año que viene en Francia.

Al respecto, Planas subrayó dos aspectos desde el punto de vista vitivinícola. "Uno se refiere a las indicaciones geográficas y figuras de calidad. Se está reformando el reglamento de Denominaciones de Origen e IGP y, justamente, bajo presidencia española, pretendemos concluir esta reforma. En el caso del sector del vino, tenemos en España 144 (101 DO y 43 IGP). Y, el segundo aspecto se refiere al etiquetado frontal en el marco de la UE".

Como apunte final, el ministro subrayó que el trabajo de la OIV es "particularmente importante, cuya labor es clave para posicionar a este sector como puntero en innovación en investigación a nivel mundial. Y, además, porque entra en todos los aspectos técnicos que se refieren a la caracterización que tiene lugar después en el seno del Codex Alimentarius, que es el que proporciona los estándares y las referencias de producción a nivel mundial".

Luis Planas tuvo palabras de reconocimiento para Pau Roca, director general saliente de la OIV y primer español en ocupar este cargo, de quien destacó su papel fundamental a nivel científico-técnico y en el impulso del plan estratégico 2020-24 aplicado en la organización. Igualmente, deseó éxito a quien va a ser su sustituto, el neozelandés John Barker.