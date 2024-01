Cierra 'Cuchara de palo' tras nueve años en la avenida Álvaro Domecq de Jerez

El restaurante 'Cuchara de palo' ha anunciado este domingo su cierre provisional a través de redes sociales: "Queridos clientes, amigos, proveedores….. Os informamos que ayer 6 de enero fue nuestro último servicio en la actual ubicación en la avenida Álvaro Domecq, 10".

"Tras 9 años solo podemos daros las gracias por confiar en nosotros", detallan en el mensaje, anunciando que "ahora nos toca tomarnos un breve descanso y volver a la carga con más fuerzas que nunca".

No obstante, desde el establecimiento no han querido avanzar más detalles y se han limitado a avisar a sus numerosos clientes de que pronto darán más información: "Estad atentos porque pronto tendréis noticias!!!!! Muchas gracias a todos por estos años tan maravillosos, sin vosotros habría sido imposible. ….You will never cook alone….(Nunca cocinarás solo)".

De momento, en su web www.restaurantecucharadepalo.com ya anuncian que "próximamente.... Nos trasladamos a nuevo local. Os mantendremos informados".

Trayectoria de Carlos Herrero en Jerez

El establecimiento ha estado hasta ahora en los bajos del hotel NH con el cocinero Carlos Herrero al frente. Jerezano y nacido en 1981, este chef estuvo un año y medio trabajando con Ángel León. De él precisamente aprendió técnicas de cocina innovadora que ahora refleja en su cocina en la que apuesta por productos frescos y de la zona fusionados con toques orientales y de otras culturas gastronómicas. La carta, que cambian por temporadas, se basa en medias raciones y platos para compartir.

Como 'Cuchara de palo' el establecimiento abrió el 11 de diciembre de 2014, bajo la dirección de Herrero. No obstante, el cocinero jerezano llevaba ya dos años en el establecimiento cuando lo gestionaba el empresario Jorge Manrique y bajo el nombre de Ajo Negro.

Tras anunciar su cierre, sus clientes esperan ahora que Carlos Herrero dé a conocer su nuevo proyecto y cuál será la ubicación del mismo.