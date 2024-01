Dos escapadas perfectas en febrero desde el aeropuerto de Jerez por menos de 50 euros

El mes de febrero puede ser ideal para realizar esa escapada increíble que no has podido hacer antes, bien por trabajo, por el elevado precio de los billetes o, simplemente, porque no era el momento. En esta ocasión, te proponemos los vuelos directos a dos ciudades maravillosas desde el aeropuerto de Jerez.

Oporto

Seguirás en el continenrte europeo y en la Península Ibérica, aunque parece que te habrás trasladado a otra época y a años luz. Para muchos es la ciudad más atractiva de Portugal, el país vecino. Esta sería la alternaiva para viajar si cuentas con el puente de finales de febrero libre, por el Día de Andalucía, y los días previos, ya que el vuelo sale el lunes 26. El precio total del billete de ida es de 50,45 euros y puedes pinchar aquí para ver las horas de salida a las que puedes optar, así como otros detalles relacionados con la duración del trayecto, por ejemplo.

Roma

En este caso, debes reservar la fecha de ida el 3 de febrero. Cualquier momento es bueno para conocer otros lugares, por qué no ese día. El destino es roma, aunque el vuelo no sería directo. Hace escala en el Aeropuerto del Prat de Barcelona. El precio total es de 47,39 euros e incluye un bolso pequeño, impuestos y gastos de gestión. Pincha aquí para obtener más información sobre este vuelo.

Gangas para aventureros

Desde otro aeropuerto cercano a Jerez como el de Sevilla, encuentras auténticas gangas, sobre todo si eres una verdadera persona aventureral. Viajar a otras ciudades de Europa con billetes baratos es posible, por ejemplo. Febrero es un buen mes para viajar a Lisboa (con billetes desde 17 euros) o a la ciudad alemana de Baden-Baden, conocida por sus balnearios y al que se pueden conseguir vuelos directos desde Sevilla desde 19 euros.

Otra opción es conocer continentes diferentes sin ir muy lejos. Este febrero se pueden visitar ciudades como Tánger (desde 17 euros) y Marrakech (con los billetes más baratos por 19 euros). O bien, conocer más y mejor ciudades espàñolas como Ibiza por tan sólo 13 euros, Valencia desde 16 euros y la maravillosa Fuerteventura por unos 15 euros.