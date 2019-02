La Junta estudia la viabilidad de retomar la Ronda Sur

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y la delegada del Gobierno andaluz de la provincia, Ana Mestre, mantendrán hoy un encuentro para analizar las infraestructuras que la Junta de Andalucía tiene pendientes en la provincia. Entre ellas, se encuentran dos actuaciones en Jerez que el Partido Popular lleva años reclamando y que el anterior ejecutivo andaluz no llegó a ejecutar: la construcción de la Ronda Sur y la mejora de los accesos por carretera a la ciudad.

Por el momento, los responsables del nuevo Gobierno autonómico son muy cautos a la hora de comprometerse a garantizar la ejecución de alguna de estas obras, más si cabe sin haberse aprobado aún el presupuesto autonómico de este año.

Preguntada por este periódico por la Ronda Sur, la delegada del Gobierno en la provincia confirmó que será uno de los asuntos que aborde hoy con la consejera aunque adelantó que, tras haber realizado un primer análisis del expediente, se han encontrado con una orden de paralización del proyecto firmada el 20 de marzo de 2015, dos días antes de las elecciones autonómicas de ese año.

Esta decisión tuvo como consecuencia que a día de hoy esta infraestructura esbozada para cerrar el anillo circunvalatorio de la ciudad no cuente, ni siquiera, con un proyecto de obras. No en vano, en 2017 la Consejería de Fomento reconoció a este periódico que no había podido terminar de esbozar la autovía debido a una serie de contratiempos surgidos durante su redacción.

Así, se detectó que se había instalado un parque eólico sobre uno de los tramos de la futura circunvalación sur, concretamente en el paraje de Roalabota, en las inmediaciones del cruce de la autopista con la carretera CA-3109 —esta vía conecta la barriada rural de El Portal con la autovía Jerez-Los Barrios—. Ante esto, se tuvo que modificar el trazado originario desplazándolo hacia el sur para acercarlo a los límites con el término municipal de Puerto Real. Pero entonces surgió un nuevo problema pues afectaba a un paraje protegido.

Además, los estudios geotécnicos determinaron que los suelos por los que discurriría la futura autovía en el entorno de la Sierra de San Cristóbal eran muy inestables y con alto riesgo de deslizamiento. Esto provocó que se decidiera trasladar más al norte el trazado, un cambio que motivó que se tuviera que rehacer la tramitación administrativa con “un nuevo periodo de información pública y ambiental del trazado”, según fuentes de la Consejería, puesto que ello conllevaba, incluso, una nueva conexión del enlace con la autovía A-4. Al final, la redacción del proyecto se dividió en tres tramos de los que dos se pudieron concluir, según los datos aportados en 2017 por Fomento.

La denominada Ronda Sur Metropolitana fue incluida dentro del ‘Plan para la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad vial y la Conservación En la Red de Carreteras de Andalucía’ (Plan Más Cerca), un documento que recogía las actuaciones en carreteras que pensaba acometer entre los años 2004 y 2010. Sin embargo, no fue hasta 2008 cuando se contrató la redacción del proyecto, que fue adjudicada.

La actuación contempla la construcción de una autovía de algo más de 15 kilómetros que discurra por la falda de la ladera norte de la Sierra de San Cristóbal para que conecte la autovía de El Puerto (A-4) con la Jerez-Los Barrios (A-381) permitiendo así que se cierre el anillo circunvalatorio de la ciudad. El presupuesto estimado hace una década superaba los 100 millones de euros.