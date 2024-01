La Confluencia denuncia "irregularidades" en el proceso de elección del nuevo director del Teatro Villamarta

La Confluencia ha anunciado su voto en contra del nombramiento del nuevo director gerente del Teatro Villamarta por entender que "existen irregularidades en el proceso de selección". Así lo hizo saber Kika González (Ganemos Jerez), concejala de La Confluencia, en el patronato de Fundarte, por considerarlo “un procedimiento de selección injusto e irregular”.

En concreto, explica que que uno de los requisitos que se exigían en la convocatoria -10 años de experiencia en la gestión de teatros públicos de primer nivel- "se elimina de manera unilateral por parte de la comisión de selección, una vez expirado el plazo de presentación de solicitudes. Obviamente, en ningún caso una comisión de evaluación o de selección puede alterar las bases de una convocatoria, que es una competencia del órgano convocante y que aprueba las cases, en este caso el Patronato de Fundarte".

En este sentido, González explica que “se presentaron 18 solicitudes, de las cuales ninguna de ellas cumplía con el requisito de 10 años de experiencia en gestión de teatros públicos de primer nivel, y en lugar de declarar el proceso desierto, modificar las bases y volverlas a publicar en el boletín oficial de la provincia (BOP) respetando el principio de igualdad en este procedimiento público de libre concurrencia, la comisión de selección de manera unilateral, sin previo aviso, comunicación ni publicidad, y sin que pasase nuevamente por el Patronato de Fundarte decide eliminar este requisito y valorar los currículums de manera general”.

Ante ello, la comisión de selección argumenta literalmente que “teniendo en cuenta que se ha llevado a cabo un proceso público de selección de libre concurrencia y que las 18 solicitudes adolecen de la falta del requisito de diez años de experiencia de ejercicio profesional en teatros públicos de primer nivel, estima que la admisión de las 18 solicitudes no ocasiona desigualdad entre los aspirantes que concurren en igualdad de condiciones. Así mismo, y a fin de evitar cualquier desigualdad entre de los candidatos en el proceso de selección se considera no excluir ad initio ninguna de ellas procediendo a una valoración en conjunto de requisitos y méritos”.

Sin embargo, La Confluencia entiende que se trata de un procedimiento que "no respeta el principio de igualdad porque anula la posibilidad de acceder a esta convocatoria a personas que no presentaron la solicitud puesto que no cumplían inicialmente este requisito que a posteriori fue eliminado”, pudiéndose entender que los requisitos iniciales jugaron un papel disuasorio frente a posibles candidatos o candidatas.

En este sentido, González asegura que “es una evidencia que no se ha dado la misma oportunidad a todas las personas y entendemos que se trata de un procedimiento no válido y susceptible de ser impugnado. Este proceso de selección como administración pública debe velar por la igualdad de oportunidades de todos y todas las ciudadanas”, concluye.