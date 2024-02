Denuncia ante Urbanismo en Jerez humedades en su vivienda tras la construcción de una nueva promoción en San José Obrero

Una vecina de San José Obrero ha denunciado ante la delegación municipal de Urbanismo la situación que vive desde la construcción de una nueva promoción de viviendas junto a su domicilio. Por ello, ha dirigido un escrito a la delegada municipal de área, Belén de la Cuadra, solicitando información al respecto.

El motivo de remitirle el escrito "se fundamenta en las dudas (considero que justificadas) que siento acerca del proceder de esa administración, y que seguidamente le relato". La afectada hace referencia a que su vivienda es colindante con una promoción de 18 nuevas viviendas, "en virtud de licencia de obras otorgada por ese ayuntamiento".

Así, continua explicando que como consecuencia de la cooperativa construida y debido a la existencia de un un muro sufre en su vivienda "graves humedades", ya que "cierra los huecos y ventanas de mi vivienda colindante con su parcela, produciendo su inhabitabilidad, y considerando conculcados mis derechos". Por ello, "me dirigí a esa delegación y presenté denuncia urbanística el día 12 de diciembre de 2022".

Sin embargo, "a pesar de acreditar mi condición de interesada y citar el artículo 31.1 de la LRJAPYPAC У la jurisprudencia aplicable, que amparan mi derecho a tener conocimiento de la tramitación del expediente, esa delegación de Urbanismo solo me ha notificado una resolución (fechada en 21 de diciembre de 2022) en la que se dice: (...) En relación al resto de las circunstancias que usted denuncia, se le hace saber que serán atendidas de acuerdo al orden de prioridades que establece el Plan de Inspección y programa de vistas por sectores".

En la misma línea, la afectada explica que ha solicitado en diversas ocasiones, desde octubre de 2022, la "vista del expediente municipal correspondiente a las obras, objeto de la meritada denuncia y jamás ha recibido respuesta". "Desconozco el número de denuncias existente en esa delegación, determinante de que, después de diez meses, no haya recibido más notificación que esa en la que se me pide paciencia", lamenta esta vecina.

Así las cosas, pone en entredicho "si influirá en esa, digamos lentitud para ser prudente del Ayuntamiento el hecho de que, según se me ha informado, la mayoría, si no todos, los cooperativistas de la entidad promotora de las viviendas son funcionarias o empleados de ese ayuntamiento".

Esta residente en San José Obrero asegura que "desesperada por la actitud de silencio de esa delegación, presenté ante la administración de justicia procedimiento de Diligencias Preliminares, que se siguió ante el Juzgado de Primera Instancia Número 8 de los de esta ciudad, autos 108/2023. Interesando que se requiriera a la Cooperativa a presentar el proyecto de ejecución, lo que tuvo necesariamente que cumplir".

"Una vez examinado el proyecto que dio origen a la licencia municipal compruebo que el muro levantado que ha cegado los huecos de mi vivienda, no solo se ha levantado sin que figure en los distintos proyectos presentados ante esa delegación, sino contraviniendo los términos de ellos", asegura en su denuncia esta vecina de San José Obrero.

"Así figura relatado y fundamentado pormenorizadamente en el escrito que he presentado ante esa delegación y que adjunto a la presente carta. Como cabe colegir de su lectura, he solicitado de esa delegación que no se conceda licencia de primera ocupación hasta que no ajuste la obra ejecutada a la fijada en el proyecto de ejecución origen de la licencia de obras arriba indicada", concluye el escrito presentado ante Urbanismo, del que hasta la fecha no ha tenido respuesta, según asegura este vecina.