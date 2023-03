Ezequiel Benítez dedica su nuevo single a Sevilla

Ezequiel Benítez es una persona inquieta, de esas que siempre tiene algo en mente. Si no está componiendo, está transmitiendo su conocimiento a sus alumnos y si no se curra en su propio estudio de grabación un nuevo disco. Así es él. Su última propuesta ha sido lanzada este lunes en todas las plataformas digitales, un single titulado 'Sevilla oh Sevilla' y que ha dedicado a la ciudad hispalense.

"Esto surgió porque un amigo, Alejandro Fasanini, que es director de orquesta y al que conocí cuando fui nominado a los Grammy, me propuso hacer un tema sobre una composición musical que tenía y que quería dedicársela a Sevilla. Me gustó mucho y como a mí me va la marcha, le hice la letra, y bueno, así ha sido todo", explica el cantaor.

"Además, a mí Sevilla ha sido una ciudad que me ha ayudado mucho, porque en mis comienzos actué mucho por allí, pasé por la Bienal, en fin, que le tengo mucho cariño", prosigue.

El tema cuenta también con la guitarra de Paco León, ha sido masterizada por Carlos Martos, y el vídeo musical ha sido creado por Bulemusic.

Trofeo al Mejor Recital de El Taranto

Pero el lanzamiento de este nuevo single llega apenas unas semanas después de "una de las noticias más bonitas que me han dado últimamente", asegura el jerezano. Y es que hace unos días recibió el Trofeo de la Peña El Taranto de Almería al Mejor recital del año 2022. "Me llamó Rafael Morales, el presidente y me puse a llorar porque eso es un premio de mucha categoría y date cuenta que por ese ciclo pasaron el año pasado artistas de primer nivel como José Mercé, María Terremoto o Pedro El Granaíno. Además, me dijeron que había sido por unanimidad. Yo sabía que mi actuación allí había tenido muy buena acogida, pero sinceramente, no pensé que me iban a dar este premio".

Hay que recordar que este trofeo de la Peña El Taranto al Mejor Recital lo han recibido artistas como Antonio Mairena, Camarón, Pansequito, Rancapino, José Menese, Morente o Chano Lobato, por citar a algunos; y a nivel de Jerez voces como las de José Mercé, Chocolate, Juan Moneo 'El Torta', Vicente Soto 'Sordera' o Miguel Lavi.

El galardón lo recogerá el próximo 9 de mayo, cuando volverá a la peña almeriense para realizar otro recital, de nuevo acompañado por la guitarra de Paco León.

El jerezano se encuentra en un momento extraordinario de su carrera como él mismo reconoce, algo que se traduce en el calendario de actuaciones que ya tiene para el próximo verano, los últimos el Festival de Lo Ferro y la Bienal de Málaga. "La verdad es que no me quejo, estoy muy contento y ya tengo cerradas por lo menos cuarenta actuaciones".