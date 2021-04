La Hermandad de la Soledad presenta el CD de la final del I Concurso Juvenil de Saetas

La Hermandad de la Soledad puso en la noche del pasado martes colofón a una de las iniciativas más llamativas de esta pasada Semana Santa. La entidad, en colaboración con la Peña Flamenca Buena Gente, puso en marcha este año el I Concurso Juvenil de Saetas, una propuesta cuyo principal fin no era otro que incentivar y promover la saeta flamenca entre las nuevas generaciones.

Fueron tres los finalistas que disputaron esta primera edición, saldándose la final con el triunfo de la joven jerezana Lucía Aliaño, de 10 años, seguida de Juan María Guzmán, de Bailén, y en tercer lugar, de Luis Ortega, de Sevilla.

Sin embargo, la junta de gobierno de la hermandad, que preside Manuel Cauqui, decidió, como colofón a esta primera edición, lanzar un compact disc de esta final, un trabajo en el que han sido parte importante David Montes y Ezequiel Benítez a través de su sello Bulemusic.

De esta forma se ha editado un CD en el que se recogen los seis cantes realizados en la gran final, dos por cada saetero, además de las tres saetas que en ese mismo acto realizaron en directo los tres miembros del jurado, compuesto por Macarena de Jerez, Juan Lara y Manuel de la Fragua.

El acto de presentación de este compacto tuvo lugar el martes por la noche en la Iglesia de la Victoria, acto que fue conducido por el periodista Fran Pereira y que contó con la presencia de Dionisio Díaz, presidente de la Unión de Hermandades, Manuel Cauqui, Hermano Mayor de la Soledad, y la ganadora de esta edición, la joven Lucía Aliaño.

Fran Pereira ensalzó en dicha presentación "el excelente trabajo que ha llevado a cabo la hermandad con esta iniciativa", recalcando que "en una Semana Santa como esta, que ha sido tan particular y en la que por segundo año no hemos podido ver a nuestras imágenes en la calle, una de las buenas noticias ha sido escuchar a Lucía, que pone de manifiesto que la tradición saetera de Jerez no se va a perder".

"Queríamos consolidar esta propuesta y entendíamos que el colofón podría ser la grabación en un CD de la final, también como un premio a los finalistas. Creo que el resultado ha sido muy bueno, porque además se han incorporado las saetas de los miembros del jurado, a los que desde aquí quiero reiterar mi agradecimiento, además de la excelente presentación que llevó a cabo José Gálvez", explicó Manuel Cauqui.

El Hermano Mayor agradeció también "el apoyo y respaldo que hemos tenido de todos los patrocinadores" y recalcó la saeta escrita por Manuel Grilo a la Soledad, que ha sido incluida en el libreto que acompaña el CD. El disco se podrá adquirir en la propia Hermandad al precio de 10 euros.

Finalmente, Lucía Aliaño reconoció que la experiencia en el concurso y en esta Semana Santa "ha sido muy bonita", admitiendo que "estoy deseando escucharme en el disco".