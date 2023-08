Aumentan las listas de espera en el Hospital y aumenta la espera en el San Juan Grande

Mientras se acumulan las reclamaciones en las ventanillas de atención al usuario del Hospital Universitario de Jerez por las demoras para intervenciones quirúrgicas, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sigue sin cubrir toda la demanda sanitaria que necesita el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra y continúan los recortes, más drásticos en verano como es habitual por las vacaciones de los profesionales y es que tal y como han denunciado recientemente y reiteradamente los sindicatos, se han reducido las contrataciones de personal para este verano en el SAS en general y en el Hospital de Jerez en particular.

La situación se viene agravando porque la promesa de recurrir a conciertos con otras entidades privadas de Jerez para agilizar listas de espera en cirugía sigue sin solucionarse. Un buen ejemplo es que hace ya un año que finalizó el concierto quirúrgico con el Hospital San Juan Grande y hasta la fecha no ha habido ningún cambio a este respecto, a pesar de los reiterados mensajes desde la Consejería de Sanidad de que se estaba trabajando en ello y de que para la primavera de este año 2023 el convenio estaría renovado.

En efecto, en enero de este año la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, en una visita a la ampliación del centro de salud San Benito, aseguraba que el concierto del SAS con el Hospital San Juan Grande estaba cerca de renovarse: ""Estamos trabajando con ellos. Se está haciendo un nuevo pliego, hemos hablado con ellos en varias ocasiones, volveremos a hacerlo y ya le hemos dado una previsión de fechas que queremos acortar", declaraba García, quien preveía que fuese "en primavera".

Pasó la primavera, llegó el verano y seis meses después no se tienen noticias de la renovación del convenio entre SAS y la orden hospitalaria; muy al contrario, el mínimo apoyo exterior que se mantenía para la realización de algunas pruebas diagnósticas en las que las listas de espera están excesivamente desbordadas ha sido suprimido precipitadamente alegando desde la Junta falta de presupuesto, tal y como han denunciado públicamente los sindicatos.

No es la primera vez que desde la Junta se anuncia que la renovación del convenio con el San Juan Grande está cercana: a finales de junio de 2022 se aseguraba desde la Junta de Andalucía que las renovaciones de conciertos hospitalarios quedaban pendientes hasta septiembre de ese año, entre otras cosas por los cambios en el Gobierno andaluz, quedándose la renovación de Jerez en compás de espera hasta el día de hoy.

Para más inri, el pasado verano desde el SAS aseguraban que "es una relación contractual" la que que mantienen con la Orden. "Desde el SAS no se ha suspendido ningún concierto con este hospital, únicamente ha concluido el contrato de servicios de asistencia sanitaria (CAS) y, de hecho, el concierto de estancias, vigente en situación de prórroga, ha sido recientemente renovado (31 de julio)".

En marzo de este año, Carmen Collado -delegada de Acción Social con el anterior gobierno municipal- preguntaba a la Junta de Andalucía que “por qué no vuelve a concertar con el hospital San Juan Grande, no hay excusa para que no lo haga, no tiene explicación. Para todos los jerezanos, el Hospital San Juan Grande es una extensión de lo público, y siempre ha hecho un trabajo magnífico, igual que lo hace nuestro Hospital público”.

Collado apuntillaba que “no entendemos cómo deja sin concierto a un hospital tan importante para todos los jerezanos y jerezanas, cuando hay una lista de espera de más de 10.000 personas esperando a ser intervenidas”.

Por esas mismas fechas también el comité de empresa del Hospital San Juan Grande encendía la luz de alarma: “Lo que estamos demandando es que se solucione ya la situación de los contratos y el concierto con el Servicio Andaluz de Salud. Hemos tenido constancia de que ha habido un bloqueo y una paralización en la renovación de estos contratos y por parte de la Junta y lo que estamos demandando es que se firme ya de nuevo ese concierto, que se hagan las licitaciones, y que se cree una estabilidad en el empleo dentro de esta plantilla”.

También lamentaba el comité de empresa "la situación de la asistencia sanitaria de la ciudad de Jerez, una ciudad que lleva asistida por este centro más de 50 años, que ha dado un servicio prácticamente público a la población, que después de este recorte y bloqueo en el contrato con el SAS, esa asistencia se está viendo mermada a toda la población de Jerez y de la comarca”.

Desde el comité de empresa denunciaban que “el Hospital público de Jerez no puede soportar tanta población y tanta asistencia. Lo que estamos demandando es que la Junta determine ya y libere este presupuesto para hacer los contratos con los distintos hospitales privados que desde hace tantos años han sido una parte tan importante a la asistencia a la población. Esta es nuestra demanda y esperemos que se solucione pronto la situación porque la plantilla teme mucho que este centro no pueda seguir adelante sin este contrato”.

Han pasado cuatro meses desde entonces y no hay noticias del SAS en el San Juan Grande salvo la prórroga de dos meses de la licitación para la derivación de pacientes de edad avanzada con sintomatología crónica que requieren de ingresos de larga duración. La licitación finalizó el pasado mes de junio y fue prorrogada dos meses, pero nadie se atreve a aventurar qué pasará cuando expire.