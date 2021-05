IU propone aumentar "simbólicamente" el precio de los envases en los comercios para incentivar el reciclaje

Izquierda Unida Jerez propone implantar en la ciudad un sistema de devolución, depósito y retorno de envases (SDDR) dentro del modelo de sostenibilidad ambiental que IU defiende y que "permitiría alcanzar los mínimos de reciclaje que nos exige Europa, de lo que ahora estamos muy lejos".

En este sentido, los expertos calculan que los envases de plástico, bricks y vidrio representan el 15% del total de los residuos. "Es necesario tener en cuenta que estos envases están fabricados con materiales valiosos y/o escasos como es el caso del plástico o el aluminio que generan grave impacto tanto en su extracción, como en materias primas, en la descomposición y en residuos perjudicando seriamente la salud, las condiciones de vida y el sustento de las comunidades", declaran desde IU.

Además, según la organización, "no es ninguna novedad que el reciclaje no funciona en España como debería funcionar y sólo recicla el 40% de la población frente al 98% que lo hace en Alemania. Así, los sistemas tradicionales de reciclaje como el contenedor amarillo no están consiguiendo su objetivo por lo que se hace más que necesario poner en marcha otras iniciativas que promuevan el reciclaje y las nuevas formas de usar los envases para que no generen residuos".

Ante esta problemática, desde el área de Medio Ambiente de IU Jerez se defiende que la solución más efectiva para erradicar la generación de residuos es aplicar el sistema de retorno de envases, también conocido como Sistema Devolución Depósito y Retorno de envases. "Se trataría de establecer un depósito económico a la hora de adquirir este tipo de envases con el objetivo de persuadir a la ciudadanía de tirarlo en cualquier lugar".

"Su funcionamiento sería sencillo: los comercios incrementarían el precio de los envases de manera simbólica y que al devolverlos podrían recuperar una parte de lo que se haya pagado, bien al pasar por caja o en máquinas instaladas al efecto. De esta forma, el cliente tiene un aliciente para devolver el envase, ya que a cambio el comercio le reembolsará una parte del precio del envase. Se trata de un sistema que ha demostrado su eficacia en ciudades donde ya se está aplicando. Y además, se trata de un sistema más justo que el actual porque pagaría aquél que contamina", explican desde IU.

Según Cristina Domínguez, portavoz de Izquierda Unida Jerez, "es el momento de ponernos las pilas con el reciclaje y con la generación de residuos de nuestra ciudad. Para ello, el Sistema de Depósitos, Devolución y Retorno de residuos que ha demostrado ser, además, eficaz en las ciudades donde se está aplicando podría ser una buena forma de gestionarlo".