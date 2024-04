El ginecólogo jerezano Ignacio Romero Meynet recibe el Premio Nacional de Medicina Siglo XXI 2024

El doctor jerezano Ignacio Romero Meynet ha sido reconocido con el Premio Medicina Siglo XXI 2024 en la especialidad de Obstetricia y Ginecología. "Este premio significa el reconocimiento a más de 30 años de profesión. Me he querido dedicar a esto desde pequeño y que te galardonen por hacer bien tu trabajo siempre es muy agradable", subraya Romero Meynet.

Aunque en su entorno familiar no había ninguna persona que se dedicara a la medicina, el jerezano siempre tuvo claro cuál sería su profesión. "Mi vocación viene desde pequeño. Siempre he tenido mucho interés por el tema de los partos y no sólo quería ser médico, sino que yo desde que era un niño quería ser ginecólogo. Al final lo he conseguido y aquí estoy. Lo he tenido siempre súper claro", reconoce.

Desde los Premios destacan que con más de 30 años de experiencia en la práctica médica, el doctor Romero Meynet ha consolidado su reputación como un experto en control del embarazo, revisión ginecológica, cirugía íntima femenina, planificación familiar y segunda opinión médica. "Su dedicación a la salud femenina lo ha llevado a dirigir su propia clínica privada y a ocupar el puesto de jefe del servicio de Ginecología y Reproducción Asistida del Hospital Puerta del Sur, donde brinda atención médica de vanguardia", señalan.

"Soy un afortunado por dedicarme a lo que me gusta. A esta profesión hay que dedicarle muchas horas, muchos días, muchas noches, festivos... Y tiene que gustarte", añade el jerezano, quien durante más de 20 años estuvo en la sanidad pública, aunque ahora acompaña a la mujer en el HLA Hospital Jerez Puerta del Sur. "Cuando una señora viene embarazada y quiere que yo le lleve el embarazo la veo todos los meses y asisto su parto. Creo que es la forma ideal. No siempre se puede, pero las que lo hacen están contentas", declara el profesional.

La formación académica del doctor Romero Meynet comienza por su licenciatura en Medicina y Cirugía y posterior especialización en Obstetricia y Ginecología. Estudió en la Universidad de Medicina de Cádiz y completó su formación en el Hospital Universitario de Jerez, donde realizó su MIR en la especialidad de Obstetricia y Ginecología. Además, se ha capacitado en áreas especializadas como la reproducción asistida.

"Tengo muchos casos especiales. Al dedicarme también a la reproducción asistida hay muchas pacientes que han venido porque no podían quedarse embarazadas y cuando lo han conseguido vives con ellas toda la ilusión. Son vivencias que te llevas y que recuerdas siempre. Hay casos muy especiales", declara el ginecólogo.

Cabe remarcar que el doctor jerezano diagnosticó durante una revisión del embarazo espina bífida a la bebé cuando se encontraba a mitad de la gestación: "El caso se derivó al Hospital Virgen del Rocío, se le operó intraútero, se terminó el parto y la familia a veces vienen con la niña a la consulta y va evolucionando perfectamente, cuando de no haberlo detectado a tiempo, estaría en silla de ruedas. Esto te da mucha alegría".

"Mi profesión ha evolucionado de una forma asombrosa y he tenido la suerte de participar en estos avances. Por ejemplo, la incorporación de los nuevos ecógrafos de alta resolución permite diagnosticar muchas patologías que antes no podíamos. En el terreno de la reproducción asistida hemos avanzado una barbaridad... Pero sí es verdad, y así lo dije en el discurso al recibir el premio, que a mí lo que más me importa es la relación y la empatía con las pacientes. Creo que es lo más importante para hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento", subraya el médico jerezano.

Y es que no hay reloj para Romero Meynet: "Creo que independientemente de que haga bien mi trabajo, lo que más me puede caracterizar y lo que vienen buscando cuando llegan aquí es un trato personalizado. Escuchar a la paciente, que te puedan contar todos sus problemas con tranquilidad, que puedan emplear el tiempo que haga falta sin correr. Si tiene que ser media hora, pues media hora. Una hora, una hora. Al final es mi vocación".