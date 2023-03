Laura Álvarez asumirá la Delegación de Cultura que deja Francisco Camas

Laura Álvarez, la primera teniente de Alcaldía del Ayuntamiento jerezano, refuerza aún más si cabe su poder dentro del ejecutivo municipal tras la decisión de la alcaldesa, Mamen Sánchez, de que asuma también las delegaciones que deja Francisco Camas tras su dimisión.

De este modo, a las delegaciones de Economía, Hacienda, Planes Especiales, Patrimonio Municipal y Recursos Humanos que está gestionando desde principios de este mandato, se sumarán a lo largo de la próxima semana las de Cultura, Jerez Capital Cultura 2031 y Rehabilitación del Patrimonio Histórico, que estaban en manos de Camas.

No obstante, el nuevo reparto de competencias no se hará efectivo hasta la próxima semana ya que el edil dimisionario se ha tomado esta semana de vacaciones, por lo que no será hasta la que viene cuando haga efectiva su renuncia.

Ahora bien, la regidora explicó que ha decidido que Laura Álvarez asuma las concejalías que estaban en manos de Francisco Camas durante los tres meses que resta de mandato municipal ya que “es la persona que más está metida en cultura y que más fácil puede asumir las delegaciones”.

Así, lo ejemplificó en la puesta en marcha del museo dedicado a Lola Flores, cuya obra ha sido promovida desde la Delegación de Planes Especiales puesto que el grueso de su financiación se está realizando gracias a los fondos europeos que se gestionan desde esta concejalía. “Prácticamente, el museo de Lola Flores lo estamos llevando Laura [Álvarez] y yo”, agregó.

De hecho, ha sido Álvarez quien ha intervenido en representación del gobierno en el acto institucional de entrega de un premio al cantante David DeMaría por el Día de Andalucía.