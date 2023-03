Francisco Camas dimite tras su exclusión de las listas del PSOE de Jerez

El delegado de Cultura, Francisco Camas, ha anunciado su dimisión como concejal de Cultura tras haber sido excluido de la lista con la que concurrirá el PSOE a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Su decisión ha sido confirmada por el edil a este medio, aunque ha rehusado realizar declaraciones. Ahora bien, ya lo apuntó a través de las redes sociales en la noche de este 28 de febrero tras haber participado en los actos institucionales organizados por el Ayuntamiento durante esta jornada festiva.

En el escrito, no oculta que hubiera querido seguir en la primera línea de la política local. De hecho, se presentó como posible candidato en el procedimiento que llevó a cabo su partido. Sin embargo, la alcaldesa y candidata, Mamen Sánchez, decidió dejarlo fuera de los 25 que conformarán la papeleta socialista en la próxima cita electoral.

En el mensaje, tras expresar que se sentía con fuerzas para continuar desempeñando un cargo público, anunciaba su renuncia: “Estoy convencido de que el compañero que me sustituya en estos escasos tres meses que quedan para las próximas elecciones, sabrá cubrir mi ausencia sin demasiado esfuerzo porque casi todo está trazado y siempre tendrá la oportunidad de mejorarlo”.

Precisamente, el 28 de febrero, el exedil —fuentes municipales señalaron que, por ahora, no ha presentado escrito alguno en el registro municipal con su renuncia— cumplió 65 años por lo que anuncia que se jubila tras haberlo consultado con su familia y “tras casi cinco décadas de vida laboral”.

Ahora bien, acto seguido apunta: “No debo ocultar mi plenitud de facultades, vocación social, capacidad de trabajo, experiencia y madurez, pero mi deseo de continuar la tarea de servidor público no ha sido posible”. “He conseguido en mi vida ser respetuoso con la manera de pensar de otros, muero con la gente con sentido del humor, no me falta curiosidad, suelo descubrir que algunas veces no tengo razón y otras que afino en la puntería, pero sobre todo soy rico en pasiones”, añade.

Francisco Camas concluye su anuncio señalando: “Me siento completo de agradecimiento a todos los que me han ayudado a cultivar algunas semillas y me han demostrado su afecto. Os querré siempre".

Camas ha sido concejal de la corporación jerezana desde 2015. En este mandato municipal, era tercer teniente de Alcaldía y delegado de las áreas de Cultura, Patrimonio Histórico y Jerez Capital Cultura 2023, además de coordinador del distrito centro.

Ahora está por ver si hay tiempo para que su sustituta en la corporación pueda tomar posesión de su acta. La siguiente en la lista es Esther Mayolín, que actualmente es asesora del gobierno municipal.