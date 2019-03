“Era un frío y húmedo 14 de diciembre del año del Señor de 1799. Las manecillas del reloj estaban a escasa media hora del tradicional té de las 5 de la tarde. El general Washington yacía en su cama, sin signos de mejora y le había solicitado a Martha que le trajera de su despacho los dos testamentos que había en su mesa, los revisó cuidadosamente y le entregó uno de ellos a su esposa para que lo destruyese en el fuego de la chimenea”.

Así comienza hace 220 años un recorrido en el tiempo que pone de manifiesto la relevancia de las relaciones del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, con España, a través de sus militares, empresarios, agricultores, ganaderos, diplomáticos, y del monarca español Carlos III, que con su liderazgo estratégico fue el verdadero artífice del apoyo a las trece colonias, las que se convertirían en la primera potencia mundial, los Estados Unidos de América.

Para entender esta relación hay que remontarse a su origen, para ello nace el libro ‘George Washington y España. El Legado del Ejército Español en los Estados Unidos de América’ (Ministerio de Defensa y 'The Legacy'), que verá la luz antes de verano y en el que sus autores proponen “un fascinante recorrido, recuperando las huellas de nuestros militares por aquellas tierras. Caminaremos junto a algunos de nuestros héroes y al hacerlo redescubriremos algunas de nuestras expediciones, las más conocidas y también las que no lo son, recuperamos con voluntad de acero algunas de las ya olvidadas que llegan a nuestras páginas clamando el lugar que les corresponde en la historia. En el inicio de nuestro viaje pasearemos brevemente por algunas de las acciones iniciadas por los Reyes Católicos; la aplicación del Derecho de Gentes, de las Leyes de Indias y como hecho histórico, social y humanitario de primer orden la abolición de la esclavitud. Celebraremos la primera Navidad y el primer día de Acción de Gracias muchos años antes de que llegara el May Flower”, desgrana Eva García, presidenta y fundadora de ‘The Legacy’ (www.thespanishlegacy.com/es).

Una asociación sin ánimo de lucro, nacida en marzo de 2016, dedicada a destacar la trascendencia de la contribución histórica y cultural de España en los Estados Unidos de América, con el objetivo de "fomentar y promover los lazos de unión entre ambos países, basados en la valiosa relación que nos une desde mucho antes de la Declaración de Independencia del pueblo Norteamericano".

“Entre nuestros objetivos estatutarios están cooperar en la mejora del conocimiento, la difusión y la enseñanza de la historia común en base al legado histórico de España en EEUU, proponer acciones tendentes al desarrollo de las relaciones generando y promocionando nuevas ideas, y fomentar el conocimiento a través de la enseñanza y la investigación, de las contribuciones efectuadas en el periodo comprendido entre los siglos XVI y XIX”.

Un libro que hace un fugaz recorrido de 300 años sobre la importancia del legado del Ejército y la Armada Española en aquellas tierras que pone de manifiesto “la grandeza –añade García– del pueblo español, el sólido cimiento de los puentes que siglos más tarde nos llevarían a luchar en la Guerra de Independencia junto a George Washington”.

Y es que precisamente en este 2019 se celebran varios hitos de gran importancia. El 500 aniversario del nacimiento del ciudadano Avilés Pedro Menéndez, fundador de la Florida; el 250 aniversario de la fundación de la primera misión en California por el mallorquín Fray Junípero Serra y 240 años desde que en 1779 se hiciera oficial el apoyo a las 13 colonias.

Un año en el que ‘The legacy’ está inmersa en el proyecto ‘1779. No sin España’, que engloba, entre otras propuestas, la edición del libro antes mencionado, posible gracias al apoyo del Ministerio de Defensa, además de las contribuciones de un grupo de expertos escritores, historiadores y apasionados de nuestro legado.

Una iniciativa que quiere dar la necesaria difusión a un capítulo de nuestra historia de gran importancia: el 21 de junio de 1779, cuando el Rey de España Carlos III firma el apoyo oficial a las trece colonias norteamericanas declarando la guerra a Inglaterra.

Un acto que cambiaría el rumbo de la historia, tanto en Europa como en América y, sobre todo, la geografía, la política y la cultura del territorio de los Estados Unidos de América convirtiéndolo en lo que hoy es, el país más poderoso del mundo.

“Ahora que España entraba en el conflicto, la historia empezaba a escribirse con la tinta del éxito, la del imprescindible y necesario apoyo español. El propio Washington había insistido en que la victoria sin los españoles sería inviable”, recuerda Eva García.

“En 1776 –subraya– las dos terceras partes del territorio norteamericano tal y como lo conocemos hoy era español, por ello para entender esta relación nos remontamos al inicio de la presencia española en aquellas tierras con un protagonista fundamental, el Ejército de Tierra Español”. Eva García anima a los lectores a que “nos envíen artículos sobre lo mucho de bueno que España tiene que contar al respecto, todo gracias al espíritu emprendedor, valiente y generoso de sus ciudadanos”.

George Washington, España... y ¡Jerez!

La publicación del segundo libro de ‘The Legacy’ bajo el título ‘George Washington y España. El Legado del Ejército Español en los Estados Unidos de América’ cuenta la desconocida relación del primer presidente norteamericano con España con nuestros líderes y con nuestros ejércitos, que alcanza cotas de altura tan relevantes como desconocidas. Una relación que se extenderá también al ámbito más personal de la vida del que fuera el primer presidente de los EEUU con múltiples muestras de admiración y gratitud hacia personas que nunca conoció como son el Rey de España Carlos III y el malagueño y general del Ejército Bernardo de Gálvez, ambos figuras decisivas y fundamentales en los éxitos que desembocarían en la independencia del pueblo norteamericano.

El libro hace también un recorrido de 300 años como base fundamental para entender y destacar la labor de españoles como el jerezano Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Un artículo elaborado por Javier de Carlos Izquierdo, doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, que cuenta que Alvar Núñez Cabeza de Vaca era de ilustre linaje, ya que a un antepasado suyo se le concedió el escudo de armas de Cabeza de Vaca por ayudar a Alfonso VIII en la batalla de las Navas de Tolosa (1212). Nació en Jerez hacia 1490 y participó en dos expediciones en América, en la primera a la Florida como tesorero (1527) y al Río de la Plata como delegado real o adelantado (1540).

En su primera expedición fue uno de los pocos supervivientes y tuvo que recorrer 2.000 kilómetros por estas tierras en lo que hoy se conoce como el Camino Español. En su segunda expedición representando a Carlos V defendió el derecho de los indios frente a los intereses de los hacendados.

“Alvar es un hombre extraordinario, un héroe que cayó y volvió a levantarse y que muestra cómo Andalucía y España dieron lo mejor de sí para hacer posible la Primera Era Global”.

Más andaluces protagonistas

Pero Álvar Núñez no es el único andaluz de esta gesta. Todos hemos visto a lo largo de nuestra vida alguna que otra película del Lejano Oeste, unos con más afición que otros. Al margen de los tópicos de Hollywood lo cierto es que las referencias a los ranchos, a las misiones, a la arquitectura de sus plazas, al duro camino de paso del Río Grande, a las caravanas de colonos en busca de su nuevo hogar, la trashumancia del ganado… “Todas estas imágenes tan habituales gracias a la magia del cine son sin excepción el reflejo del legado español en los Estados Unidos de América. La tradicional fiesta del Rocío podría incorporarse a cualquier guion de película de John Wayne, al que no podríamos imaginarnos sin caballo, sin vacas, sin caravanas que custodiar y sin su mítico sombrero, todos de herencia española”, apunta García.

“Los andaluces que emigraron fueron muchos y sus historias excepcionales, recuperarlas y difundirlas es nuestra labor. En Jerez tenemos a Alvar Núñez Cabeza de Vaca, en Málaga a Bernardo de Gálvez, en Cádiz a Luis de Córdova, en Bailén a Felipe de Neve... Y así podríamos seguir con una larga lista de personas que no tienen el reconocimiento que se merecen, que debían formar parte de nuestros libros de texto como referentes de nuestros valores a través de nuestra increíble historia”.

John F. Kennedy, presidente de los EEUU (1961-1963) siempre pensó que una “de las grandes omisiones de los norteamericanos, en lo que se refiere a su pasado, ha sido su total desconocimiento de la influencia, desarrollo y exploración de los españoles a lo largo del siglo XVI en el Sur y el Oeste de los EEUU, lo que constituye una historia formidable. Desgraciadamente, demasiados norteamericanos piensan que América fue descubierta en 1620 cuando peregrinos europeos llegaron a nuestras costas. Olvidan la inmensa aventura de los españoles durante el siglo XVI y principios del XVII en el Sur y Oeste de los EEUU”.