María José García-Pelayo: “Estamos preparados para gobernar Jerez”

“Estamos preparados para gobernar Jerez”. Con ese convencimiento ha iniciado el curso político la candidata popular a la Alcaldía, María José García-Pelayo, quien ha agradecido tanto al Partido la oportunidad de volver a liderar el proyecto hacia la Alcaldía como a los jerezanos el gran cariño con el que la reciben día a día.

“Venimos a gobernar para hacer algo distinto, para hacer las cosas bien”, ha afirmado Pelayo en una comparecencia acompañada de los concejales del Grupo Municipal y los alcaldes populares de las ELAs.

La candidata popular ha centrado el trabajo de los populares en “escuchar mucho a la gente, convertirnos en altavoces de sus problemas y dar soluciones y propuestas. Somos gente de Jerez que quiere a la gente de Jerez”. En este inicio de curso político, Pelayo ha subrayado que “Jerez no quiere peleas, insultos ni confrontación y así actuará el PP de Jerez”.

“Jerez no puede ser un invitado de piedra, el pariente pobre de España y de Europa. Ahora, tenemos un gobierno instalado en esperar que vengan las cosas, a esperar por si vienen o no fondos europeos y con esas migajas, hacer algo”, afirma Pelayo, quien considera que “Jerez no puede hacer depender su crecimiento de los mismos fondos europeos excepcionales que recibe cualquier otra ciudad, sino que Jerez necesita un gobierno ambicioso que exija más para Jerez y que haga más para Jerez”.

Y es que los populares tienen claro que “si seguimos a ritmo PSOE, no vamos a salir adelante nunca”. Por eso, Pelayo incide en despertar ilusión para hacer de Jerez "una ciudad más segura, más limpia, más accesible, más próspera y con más empleo, más urbana y más rural".

Con el apoyo de Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijoo, García-Pelayo ha asegurado que el eje popular Jerez-Junta-Gobierno será el despegue definitivo de la ciudad.