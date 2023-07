Plaza San Juan y calle Oliva, una obra interminable

Ya van para más de siete meses desde que se iniciaron las obras de reurbanización de la plaza de San Juan y calle Oliva, primer avance de mejora urbana prevista en este eje que comunica la plaza de Santiago con la Alameda Cristina a través de Francos, Compañía, San Marcos y plaza Rivero. Sin embargo, esta importante actuación, que el Ayuntamiento está realizando con cargo a unos fondos europeos, apenas avanza por lo que ya arrastra un considerable retraso.

El proyecto contemplaba que a finales de enero del año próximo debe estar totalmente reurbanizada el recorrido desde el entronque de Tornería y plaza Rafael Rivero con la Alameda Cristina y Porvera hasta la calle Oliva con la plaza de Santiago, una actuación que tenía un presupuesto que supera el millón y medio de euros.

Sin embargo, a día de hoy, únicamente se ha intervenido en un tramo de poco más de 128 metros entre la plaza de los Ángeles, calle Oliva y la plaza de San Juan que debería haber estado listo antes de la pasada Semana Santa. Esto ha provocado que, a día de hoy, el tráfico que discurre por Francos o por Justicia continúe desviándose a la altura de la plaza San Juan por Chancillería, vía en la que se ha cambiado el sentido de la circulación de manera temporal.

Fuentes municipales explican que el anterior ejecutivo del PSOE inició la tramitación para modificar el proyecto debido a los problemas detectados durante el desarrollo de las obras. Y precisamente, el pasado día 6 de julio, el actual gobierno aprobó el inicio de expediente de modificación del contrato de obras que, entre otros cambios, incluirá una ampliación del plazo de ejecución puesto que ya se vislumbra que a finales de enero no estará ejecutada la totalidad del proyecto.

La obra ha generado problemas desde su inicio. No en vano, no habían pasado, ni siquiera, tres meses desde su inicio cuando la empresa constructora adjudicataria de los trabajos, la firma granadina AFC Construcciones y Contratas, pidió una ampliación del plazo ya que aseguró que, durante la ejecución de los trabajos detectó que era necesario hacer un 'by-pass' en una de las tuberías de abastecimiento y que, además, habían aparecido redes eléctricas y de telefonía que no estaban en el proyecto de obras diseñado por el Ayuntamiento y que eran necesarios desviar, por lo que ya se había solicitado la intervención a las compañías suministradoras correspondientes.

Sin embargo, se denegó la solicitud alegando que, aunque se había justificado la petición, el plazo de ampliación que había superado era superior al que llevaba la obra en ejecución. En cambio, meses después, según apuntaron fuentes municipales, se inició un procedimiento para hacer un modificado del proyecto.

Desde el gobierno del PP se afirma que uno de los problemas que se han encontrado al llegar al Ayuntamiento ha sido que aún no se había elegido el “pavimento” para este tramo de la vía, por lo que esto ha provocado que actualmente la obra apenas avance a la espera de realizar el encargo de material correspondiente. E incidió en que ya se está trabajando en ampliar el plazo de ejecución en unos cinco meses aproximadamente para que, de este modo, se pueda normalizar el desarrollo de esta importante actuación urbana.

Unas obras financiadas con fondos europeos

Estas obras de urbanización, cuya denominación oficial es ‘eje viario Puerta de Sevilla-Puerta de Santiago’, están financiadas con cargo a unos fondos europeos concedidos al Ayuntamiento de Jerez del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por el Gobierno de la Nación. Esta actuación se incluyó dentro de las actuaciones para la implantación de una zona de bajas emisiones (ZBE) en el centro de la ciudad.

Además de esta reurbanización, con cargo a esta línea de estos fondos ya se ha ejecutado la reurbanización de la plaza Salvador Allende o las mejoras en el entorno de la Iglesia de San Juan de los Caballeros, así como otra que aún está ejecutándose como es la de Juana de Dios Lacoste.