El PP denuncia el abandono del mercado de Federico Mayo

El portavoz del PP de Jerez, Antonio Saldaña, ha reiterado su apoyo al necesario impulso al Mercado de Federico Mayo, unas instalaciones que tuvieron "una gran inversión por parte del anterior gobierno del PP y que está prácticamente abandonado por el PSOE con tan solo 3 puestos y con un retraso de hasta 5 años para sacar las nuevas licitaciones".

Así se lo ha comunicado el portavoz popular al presidente de Adecosur a quien reitera "el apoyo del PP a las reivindicaciones de esta asociación", anunciando que volverán a llevar al Pleno la necesidad, urgente, de que el PSOE de Mamen Sánchez "saque de una vez las licitaciones de los puestos del Mercado de Federico Mayo".

"No es sino una muestra más de que Mamen Sánchez no está a la altura de Jerez. Es incapaz de poner en marcha una licitación y ofrecer a las personas que quieren coge uno de los puestos la posibilidad de ganarse la vida”, señala Saldaña, quien considera que "no es normal que un trámite administrativo esté paralizado 5 años con la cantidad de personas que están dispuestas a montar allí su pequeño comercio, salvo que no haya voluntad alguna de hacerlo".

Los populares consideran que el PSOE "está permitiendo que se pierda toda la tradición de comercio que había en el Mercado de Federico Mayo, restando oportunidades a la zona sur de Jerez".

Asimismo, durante la reunión con el presidente de Adecosur, Saldaña ha trasladado las importantes medidas contempladas en el Plan Andaluz de Comercio puesto en marcha por el "Gobierno del cambio de Juanma Moreno en la Junta, un plan ambicioso con casi 50 millones de presupuesto para mejorar la competitividad, la incorporación a las nuevas tecnologías, financiar y ayudar en la sucesión empresaria o mejorar los entornos urbanos, tan importantes en una zona como la sur, tan deprimida".