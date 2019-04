El PP se dejó ayer en las urnas cerca de 18.000 votos con respecto a las elecciones generales de 2016, prácticamente la mitad de los conseguidos aquel año y de ser la fuerza política más votada en la ciudad en las tres últimas citas de comicios generales ha pasado a un tercer puesto, por detrás de PSOE y Ciudadanos y conPodemos-IU pisándole los talones.

Los datos que se iban conociendo eran tan aplastantes que en la sede del PP el ambiente no estaba para algarabías, muy diferente al que se vivía hace apenas unos meses, en la noche de las elecciones autonómicas de diciembre. Las caras eran más bien de circunstancias y no se disimulaba la derrota sufrida tanto a nivel nacional, pero también en su vertiente local. Y es que el PP no cosechaba un resultado tan malo en Jerez desde 1989.

Hubo que esperar hasta después de la doce de la noche, y sólo cuando ya había intervenido Pablo Casado, para que el candidato popular a la Alcaldía, Antonio Saldaña, saliese del despacho donde estaba reunido con su equipo para dirigirse a los afiliados, no en gran número, que se habían congregado en la sede.

Primero en clave nacional, Saldaña manifestó que esperaban un resultado distinto para Jerez, "porque era muy bueno para la ciudad tener un presidente del Gobierno como Pablo Casado, conjuntamente con un presidente como Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. Por tanto no podemos estar contentos con estos resultados, porque Pablo Casado es el único de los candidatos que se presentaban que conoce los problemas de Jerez y se implica en las soluciones para la ciudad”.

La lectura de lo ocurrido no podía ser otra. Saldaña recordaba lo que ya Casado había advertido durante toda la campaña electoral, es decir, que "fragmentar el voto al final era darle la victoria a un presidente como Pedro Sánchez, que había pactado con los independentistas y que incluso había puesto a España en manos de los que quieren destruirla, y se ha demostrado y es bueno que aprendamos todos de ello que la fragmentación del voto impide que se produzcan los gobiernos del cambio y que se produzcan los gobiernos de futuro en España", enfatizó.

El PP de Jerez, el principal damnificado de VOX, le ha visto las orejas al lobo y Saldaña no pudo evitar trasladar lo ocurrido a nivel nacional al plano local. En su opinión, la derrota a nivel nacional y el voto fragmentado de la derecha, debe ser "una llamada de atención" para todos aquellos jerezanos "que con el máximo respeto a la opción política que hayan elegido tienen que tener muy claro que fragmentar el voto, impide los gobiernos del cambio".

Con la mirada puesta ya en las elecciones municipales, agregó que "nosotros vamos a salir a ganar el 26 de mayo, todas las encuestas nos dan ganadores, pero es muy importante que todos los jerezanos sepamos que para cambiar el gobierno de Jerez hay una única opción útil, que es la del PP de Jerez".

El candidato popular repitió varias veces que el futuro de Jerez "está en manos de los jerezanos" y recalcó que los ciudadanos tienen que ser muy conscientes de que al final "los experimentos no dan buenos resultados. Por tanto, hacemos un llamamiento a todos los jerezanos para que piensen muy bien cuál es la opción útil para el cambio de gobierno en Jerez". Remarcó que votar cualquier otra opción que no sea el PP "es perpetuar en el gobierno de Jerez al PSOE de Mamen Sánchez y si queremos cambiar Jerez el voto tiene que estar unido. Nosotros pensamos que la opción que presentamos a las próximas municipales es la opción de futuro y de gobierno".