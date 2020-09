El exalcalde de Jerez Pedro Pacheco ha destacado la calidad humana de José Rodríguez Carrión, quien fuera hombre de su total confianza mientras estuvo en política, entre los años 1987 y 2000 antes de dedicarse a otras labores. Su pérdida le ha supuesto un duro golpe. “Se nos va un amigo, es increíble. No me lo creo, pero es cierto que se nos ha ido”.

La amistad de ambos se prolongó durante años, más bien décadas. “Tengo con él una larga trayectoria, incluso desde antes de que entrara de concejal. Un gran hombre. Cuando llegó su momento tuvo un gesto increible, dijo que había cumplido una etapa en la política y que se quería ir al mundo privado. Se fue de la actividad pública pero siempre seguimos manteniendo una profunda y leal amistad”.

Recuerda Pedro Pacheco que ambos son dos hombres con carácter fuerte. “Nuestra relación no estuvo exenta de ciertas broncas. Conociendo el carácter que tenemos los dos os lo podéis imaginar”. Pacheco siempre agradecerá que “cuando ingresé en la ‘residencia’ me asistió y además me acompañó muchas noches a ese centro donde me debían resocializar junto a Diego Domouso”, concluyó el exalcalde.