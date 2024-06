Pedro Pacheco: “Andalucía perdió la voz en Europa y estamos en riesgo de volverla a perder”

El exalcalde de Jerez Pedro Pacheco volvió a participar este lunes en un mitin electoral. Fue en un acto celebrado por la candidatura de Ahora Andalucía en la Alameda del Banco. El exregidor fue uno de los intervinientes en un acto de campaña de cara a las elecciones europeas del próximo 9 de junio en el que también estuvo el cabeza de cartel de esta plataforma andalucista, el almeriense Javier García Fernández.

Eso sí, no es la primera vez que Pacheco participa en un acto político desde su retirada forzada de la primera línea de la política por sus problemas judiciales. Ya lo hizo hace menos de un año para apoyar abiertamente la candidatura de Adelante Andalucía de cara a las elecciones generales. Y previo a este posicionamiento público, en octubre de 2022 también participó en otro acto político donde se ofreció a formar parte del “renacer del andalucismo”.

Para estas elecciones europeas, el exalcalde ha mostrado abiertamente su respaldo a Ahora Andalucía participando, incluso, en uno de los principales actos que tiene tiene previsto durante esta campaña. Esta candidatura es una plataforma de ideología andalucista y de izquierdas conformada por diversas formaciones como Andalucía Por Sí, Convergencia Andaluza, Compromiso por Andalucía, Andalucía entre todos o Juventudes Andalucistas, entre otros. De hecho, Pacheco fue meses atrás fue uno de los firmantes de la conformación de esta iniciativa política.

Y, como era de esperar, su intervención fue la más esperada y la más aplaudida del acto. El exregidor comenzó cargando contra el bipartidismo de PSOE y PP ­ —“se parecen a Sagasta y Cánovas”, dijo— rememorando la dificultad que tuvo el andalucismo para hacerse un hueco entre el electorado en los comienzos de la Transición frente a un “diseño de país” que, a su entender, no contemplaba que “España es diversa” y que no reconocía que “Andalucía es una voz propia de esa diversidad”.

"Europa reparte prebendas a costa de los pueblos sin voz"

Rememoró también que, a pesar de estas dificultades, el andalucismo logró hacerse un hueco en las instituciones e, incluso, en Europa, convirtiéndose en una “china en el zapato” del bipartidismo —Pacheco llegó a ser europarlamentario entre 1989 y 1994—. Así, culpó a la Unión de Europea de conformar un mercado común donde "se siguen haciendo el reparto de prebendas a costa de los pueblos que no tienen voz", entre ellos Andalucía, de ahí que incidiera en la necesidad de que el andalucismo vuelva al Parlamento europeo.

Por ello advirtió: “Perdimos la voz y corremos el riesgo de volverla a perder”. Acto seguido, reclamó el respaldo en las urnas para que la “voz andalucista se vuelva a oír otra vez, para que no nos frenen” porque, a su entender, "no se puede perder más el tren”. En este contexto, presentó a un nuevo andalucismo que ha vuelto “a unirse” tras "aprender del pasado" y "empezar a mirar al futuro". "No hay más excusas; ya estamos unidos, esto es inexorable y esto no se para”, aseveró. Por ello, instó a los asistentes a "conseguir sublevar el interés de los andaluces y demostrar que Andalucía debe tener un poder político".

"Nuestra conciencia nacional debe transformar Andalucía"

El acto en la Alameda del Banco fue cerrado por el candidato de Ahora Andalucía. Javier García Fernández también hizo referencia a la unión del andalucismo en esta plataforma que se presenta a las campañas de las elecciones europeas tras una “reflexión” durante los últimos años. En este sentido, dijo: “Desde 2015, muchos militantes hemos buscado agua potable desde hace una década; hemos estado buscando una fórmula desde la diversidad que ahora ya tenemos”.

Tras presentar a Andalucía como “una nacionalidad histórica” y un “país", el cabeza de lista argumentó: “Nuestra conciencia nacional es lo que nos puede permitir transformar Andalucía”. Por ello, incidió en la importancia de conformar una “herramienta andalucista” para que “los andaluces puedan navegar su propio barco”. “Ayudadnos a reconstruir el espacio político andaluz, a tener un partido propio”, concluyó.

En el acto también intervinieron la cineasta Pilar Távora, la concejala de Coria del Río Silvia Gracia y Manu Garnica, integrante de la candidatura de Ahora Andalucía para las europeas.