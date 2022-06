La Junta da su visto bueno ambiental a una planta fotovoltaica en la Autovía de Sanlúcar

La Junta de Andalucía ha dado el beneplácito ambiental a otra planta fotovoltaica en el término municipal jerezano. Así, le ha concedido la autorización ambiental unificada al proyecto de una sociedad vinculada a la empresa sevillana Prodiel, a cuyo frente se encuentra el presidente del Real Betis, Ángel Haro, en el Cortijo Montana, una finca ubicada en la Autovía de Sanlúcar. Una vez recibido este permiso, tendrá que continuar su tramitación para obtener la autorización administrativa autonómica y, con posterioridad, la licencia municipal.

De este modo, y teniendo en cuenta los proyectos que han trascendido hasta el momento, continúa adelante la primera de las cuatro instalaciones fotovoltaicas de distintas promotoras cuyos expedientes está tramitando actualmente la administración autonómica a ambas márgenes de la carretera que conecta Jerez con Sanlúcar. Ahora bien, había otras dos solicitudes pero se rechazaron meses por su afección ambiental ya que parte de esta zona del término municipal jerezano está incluido dentro de un área de protección por un plan de recuperación de aves esteparias.

Precisamente, la consecución de la autorización ambiental no ha sido fácil para el proyecto de la firma Prodiel, que lo promueve a través de la sociedad Puerto Solar Energy SLU, por este motivo. De hecho, llegó a contar en sus inicios con un informe ambiental desfavorable por parte del Servicio de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Agricultura de la Junta. Finalmente, obtuvo el beneplácito tras realizar una serie de modificaciones al proyecto y comprometerse a ejecutar una serie de intervenciones para reducir su impacto sobre la avifauna de la zona.

La sociedad promotora plantea la construcción de un parque fotovoltaico de 21,4 megavatios de potencia instalada que se construirá junto al Cortijo Montana en una finca de unas 68,1 hectáreas. Los paneles ocuparán una superficie aproximada de 59 hectáreas. La energía que genere se evacuará hasta una subestación situada en las inmediaciones del paraje de Alíjar, en las inmediaciones de la linde con el término municipal de Sanlúcar, que también será utilizada por otros proyectos solares previstos en este enclave.

Durante su tramitación, la administración ambiental alertó de que la instalación se proyectaba sobre una zona cartografiada como “crítica” para especies como el aguilucho cenizo o el sisón, por lo que su construcción resultaba “incompatible con la norma ambiental”. Tras esta negativa, la empresa promotora presentó unas alegaciones entre las que incluía un nuevo estudio de impacto ambiental, documento que fue analizado nuevamente por el Servicio de Gestión del Medio Natural de la Consejería, que reclamó una serie de medidas preventivas y correctoras, nuevas medidas compensatorias y un plan de vigilancia ambiental.

Por ello, el promotor tuvo que presentar nuevas modificaciones al proyecto para adaptarse a las exigencias de la administración autonómica que, una vez analizada la nueva documentación, elaboró un tercer informe donde daba su visto bueno a la propuesta.

En el borde de un hábitat protegido

De este modo, entre las medidas compensatorias comprometidas por la empresa promotora, se encuentra su participación en un programa colaborativo de fomento de prácticas agrícolas favorables para el mantenimiento de las poblaciones de aves esteparias en los municipios de Jerez, El Puerto o Sanlúcar con un importe mínimo anual de unos 28.000 euros.

Asimismo, se apunta en la autorización ambiental unificada que, aunque la planta se sitúa “justo al límite” del ámbito incluido del plan de conservación y recuperación de aves esteparias, el proyecto se contempla junto a una zona de viñedos, “un cultivo que por sus características impide que aves esteparias como el sisón o el aguilucho cenizo puedan usar estos terrenos”. Por ello, la Junta señala que, “aunque si supone una pérdida de hábitats adecuado en los márgenes del sector, no implica fragmentación y perdida de conectividad con otros habitas de estas especies”.

No obstante, la autoridad ambiental exige que la planta fotovoltaica respete un eucaliptal existente en la zona, recomienda que las obras no se inicien entre los meses de marzo y junio y, en el caso de que esto no pueda realizarse, se realice una prospección faunística previa para localizar posibles nidos y reclama la instalación de zonas para el refugio de reptiles, de una torre primillar para cernícalos y de un majano para conejos para favorecer la biodiversidad de los suelos, entre otras actuaciones.

Ahora, este proyecto deberá obtener la autorización administrativa previa por la Junta de Andalucía, un permiso con el que ya cuentan otros siete proyectos en el término municipal jerezano. Mientras, otros cinco ya tienen la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento, dos están en construcción y otros dos ya están operativos. Mientras tanto, hay 11 plantas fotovoltaicas que han iniciado su tramitación ante el organismo autonómico.