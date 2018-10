Premio al coraje constitucional

Durante el otoño y el invierno de 2017 la gaditana (jerezana) Inés Arrimadas fue el dique más eficaz contra la deriva independentista catalana y su defensa de la Constitución le valió la respuesta de las urnas ganando las elecciones para su partido, Ciudadanos, en un contexto de máxima crispación.Más allá de lo que diga su carné político, el papel de Arrimadas durante esos meses que amenazaban con mover los cimientos de la España democrática levantada con el armazón de la Constitución del 78 fue el de defender una idea de convivencia que durante mucho tiempo aceptaba la inmensa mayoría de los catalanes.

Algo se quebró, el independentismo obtuvo los frutos de décadas de adoctrinamiento y de dejadez del Estado central y, de repente, una mujer del sur se convirtió en la abanderada del frente que pretende detener una ruptura que parece un mal negocio para todo el mundo.

El jurado del Premio Federico Joly, creado el pasado año con motivo del 150 aniversario de Diario de Cádiz, y cuya primera galardonada fue la actual alcaldesa de París, la isleña Anne Hidalgo, valoró en Inés Arrimadas ese coraje en la defensa de la Constitución. Como ella reconocía en una entrevista en este medio, podría haber tenido una vida muy tranquila trabajando como consultora en Barcelona, pero optó por el camino difícil, optó por implicarse y lo hizo en una formación política minoritaria.

Elevarla a primera fuerza política de Cataluña es un mérito que hay que reconocer y así se hizo este martes en Cádiz con la solemne entrega del galardón. Arrimadas recibió el premio de manos del presidente de Unicaja, Braulio Medel, y del presidente del Grupo Joly, José Joly. El premio es una reproducción del primer número de Diario de Cádiz.

El pintor gaditano Hernán Cortés abrió el acto leyendo un discurso del padre de la Constitución, José Pedro Pérez Llorca, en el que se alababa el valor y el coraje de la política catalana en la defensa de la Constitución del 78.

Pérez Llorca, que no pudo asistir por encontrarse en Madrid para estar presente precisamente en un acto reivindicativo de la Constitución, aseguró en su discurso que Arrimadas había demostrado el camino para un regreso a la convivencia entre los españoles en Cataluña.

En una tregua dentro de lo que es la habitual refriega electoral, ahora en Andalucía, Arrimadas se sintió profundamente agradecida "por donde se me da el premio, por quien me lo da y por qué se me da. En la tierra, que es la mía, que dio origen al constitucionalismo es un orgullo inesperado que se me reconozca como una defensora de estas ideas, en las que creo profundamente". "Aquí fue donde los súbditos dejaron de serlo para convertirse en ciudadanos", aseguró.