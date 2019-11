El gobierno municipal ha presentado en la mañana de este miércoles las líneas principales del presupuesto municipal del año próximo. Ahora bien, no tiene fecha para poder iniciar el trámite de aprobación de la previsión contable ya que aún no cuenta con el sí de los grupos de la oposición, fundamentalmente de Adelante Jerez y Ganemos Jerez.

En una comparecencia, la alcaldesa, Mamen Sánchez, y la delegada de Economía, Laura Álvarez, aseguraron que ya tienen un “presupuesto cuadrado”, aunque a falta de las “propuestas” que hagan los grupos en las reuniones que tiene previsto iniciar a lo largo de la jornada de hoy. De hecho, ambas responsables municipales calificaron el documento de “anteproyecto de presupuestos”.

Por este motivo, eludieron concretar las cifras del presupuesto del que sí se apuntó que rondará los 225 millones de euros en ingresos y 224 millones en gastos. El de 2018, el último aprobado ya que el ejecutivo renunció meses atrás a elaborar el de este ejercicio, planificó unas entradas de 258 millones y unas salidas de 220 millones.

Con esta convocatoria pública, el ejecutivo trató de escenificar que su parte del presupuesto ya está realizada y que ahora deben ser los grupos políticos los que muevan ficha para que pueda entrar en vigor a principios de año. De hecho, la alcaldesa dijo al respecto al ser preguntada por las fechas que baraja para tratar de aprobar el presupuesto 2020 en el pleno: “Ya no depende de nosotros; el gobierno ha cumplido y ha hecho su tarea. Estamos abiertos a negociar y a hablar”. Su pretensión inicial era haberle dado el visto bueno en esta semana (de hecho, este jueves hay pleno) pero no llegará a tiempo ya que ahora es cuando se le remitirá el documento definitivo.

Durante la presentación de las líneas generales de la previsión contable, Sánchez y Álvarez sí apuntaron algunas de las inversiones que incluirá el documento contable —unos 12 millones de euros, una cuantía similar al de 2018—. Entre estas mencionó unos 725.000 euros para acciones formativas; 600.000 euros para acondicionar las antiguas naves de Madre Coraje en Madre de Dios para que albergue un “taller de empleabilidad” vinculado a la industria del cine y a la cultura; unos 575.000 euros para reformar parte del edificio abandonado de Díez Mérito para que albergue parte del archivo municipal (la otra parte sigue cedida a la Junta para que lo destine a centro de salud); o unos 230.000 euros para construir un ‘tablao’ dedicado a Lola Flores en un solar municipal de la plaza Belén que servirá de complemento para el Museo dedicado a la artista jerezana que se proyecta en la Nave del Aceite —el inmueble se explotará mediante una concesión administrativa—.

También se prevén unos 300.000 euros para contratar a una empresa especializada para la redacción del proyecto de las pistas que irían junto al futuro Centro Tecnológico del Motor junto al circuito, cuyo proyecto está siendo redactado por la Delegación de Urbanismo, y otra partida para rehabilitar la Torre del Reloj de la Iglesia de San Dionisio para su puesta en valor.

Mientras, en el capítulo de personal se incluye una convocatoria de carácter extraordinario para cubrir 25 plazas de policía local, que se sumarán a los procesos selectivos ya iniciados o en proceso de tramitación, entre ellas las cinco cuyas oposiciones en las que se tendrá que repetir una prueba ya que el ejercicio se filtró.

A la espera de las reuniones con los grupos políticos

Por el momento, los grupos están a la espera de conocer el borrador definitivo para pronunciarse.

Adelante Jerez, formación con la que el gobierno ha mantenido varias reuniones para tratar alcanzar un acuerdo respecto a la previsión contable, sigue reclamando como condición sine qua non para plantearse un sí a las cuentas que se inicie el procedimiento administrativo para declarar como pedanía a la barriada rural de Cuartillos y que se apruebe de manera inicial una ordenanza municipal para regular las VTC.

Mientras tanto, Ganemos Jerez, el socio de investidura del PSOE, asegura que, hasta el momento, el ejecutivo no le ha mostrado borrador alguno.

Ciudadanos, por su parte, se mostró especialmente crítico la pasada semana con el borrador que se le hizo llegar y, según la alcaldesa, no ha presentado propuesta alguna hasta el momento en la ronda de contactos que ha mantenido con el ejecutivo.

Finalmente, el PP volvió a denunciar que aún no se le haya citado cuando “hay otros grupos a los que ya se les ha pasado información”, según lo apuntado por su portavoz, Antonio Saldaña, durante un acto celebrado este miércoles en Bodegas Díez Mérito. “Lo hemos dicho siempre; como principal grupo de la oposición estamos en disposición de colaborar por Jerez pero no podemos hacerlo si no conocemos el presupuesto”, dijo.