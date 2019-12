'Jerez en Bici' plantea reducir a 30 km/h la velocidad del tráfico en el centro

El colectivo 'Jerez en Bici' ha solicitado a todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Jerez que acuerden una reducción de la velocidad máxima de 50 a 30 km/h en todo el casco urbano de la ciudad.

En una nota, la entidad considera que esta medida permitiría "rebajar considerablemente la emisión de gases de efecto invernadero, reducir los accidentes y aumentar el número de desplazamientos en bicicleta".

"Aquí en Jerez -prosiguen desde la asociación- contamos con casi cuarenta kilómetros de pistas exclusivas para bicicletas, pero el conjunto urbano cuenta con cientos de kilómetros de viales y calzadas que deben ser de utilización conjunta para vehículos motorizados y también bicicletas".

"Por ello, la velocidad, la agresividad o la densidad del tráfico de los vehículos motorizados es percibida con gran peligrosidad por los ciclistas que renuncian a circular con su velocípedo por estas vías", explican en el comunicado.

"Así pues, limitar la velocidad a un máximo de 30km/h por las vías urbanas, debe suponer un aumento del número de bicicletas, y por ende un paso adelante en una mejor convivencia, más calidad de vida y una contribución esencial para solucionar la situación de emergencia climática que estamos viviendo", puntualizan.

"La aplicación de esta medida puede ser inmediata y no suponer ninguna inversión al municipio. Pero con el paso del tiempo debe acompañarse con algunas otras medidas de diseño urbano. Hay que diseñar el espacio urbanístico para que el coche se sienta invitado y no protagonista, y se debe gestionar el estacionamiento para que no sea sencilla la estancia de los vehículos", concluye 'Jerez en Bici'.