Un total de 90 inmuebles están incluidos ya en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas

El Ayuntamiento de Jerez ha puesto en marcha una página web en la que pueden consultarse las fincas incluidas en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. En total, son 90 inmuebles los que se encuentran en distintos estados, ya sea en tramitación, venta forzosa o expropiación. De este modo, cualquier ciudadano o empresario podrá acceder a toda la información relativa a estos solares, incluido su precio y estado.

La alcaldesa Mamen Sánchez ha dado a conocer esta nueva herramienta coincidiendo "con la aprobación del inicio del procedimiento de la primera venta forzosa que iniciamos hace unos meses". Se trata de una finca de la calle Honsario, 15, que sale "a precio bueno, impuestos no incluidos, 24.073 euros". "El Ayuntamiento sólo actúa como intermediario, no se trata de patrimonio municipal, es un intermediario para agilizar la venta de esos solares abandonados", ha detallado la regidora, durante su comparecencia este mates.

En concreto, en este registro municipal se encuentran todos los solares abandonados "cuyos dueños no se han preocupado por ellos" y "les estamos obligando a sacar licencia y rehabilitarlos o, si no lo hacen, hacemos una expropiación para poder pasarlo a la venta de cualquier ciudadano que sí quiera aprovecharlo".

Mamen Sánchez ha explicado que esta iniciativa forma parte de "la estrategia prioritaria del gobierno local de revitalizar el municipio y, especialmente, el centro histórico". Asimismo, Urbanismo busca también "poner en valor esas zonas del centro para que dejen de estar degradadas". Por ello, "el objetivo es facilitar la información disponible a interesados que quieran adquirir esas fincas".

Asimismo, también se beneficia, según ha explicado, "a los vecinos afectados que viven al lado de esos inmuebles abandonados, ya que se les obliga a los propietarios a mantenerlos en condiciones". "No estamos de brazos cruzados y este es el resultado de un año de trabajo", ha recalcado Sánchez.

La responsable municipal ha hecho hincapié igualmente en que con este registro "conseguimos que se acabe la especulación en el caso de aquellos que tienen fincas y dinero y no necesiten negociar. Aquellos que las tienen años y años esperando que llegue un momento mejor para sacarle un buen dinero". "Esta situación no va permitir que puedan estar en ese estado si no actúan", ha asegurado la regidora.

A juicio del delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, el registro municipal es una herramienta importantísima ya que "nos va a permitir que hagamos cumplir las normas urbanísticas y recuperar zonas degradadas como es el centro histórico".