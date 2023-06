Rehabilitación de La Asunción en Jerez: "Los bloques pendientes deben presentar la documentación ya o perderán la subvención"

El Ayuntamiento de Jerez ha habilitado este lunes una oficina técnica en el centro cívico de Las Delicias para informar a los vecinos de La Asunción. En ese punto, los propietarios recibirán información y podrán resolver dudas gracias a la presencia de técnicos municipales y un abogado.

Precisamente por ello, los vecinos han hecho un llamamiento para que los presidentes de las comunidades de vecinos acudan a la oficina y presenten todos los documentos de la rehabilitación. "Tenemos hasta el próximo viernes 30 de junio para presentar todos los papeles relativos a la primera subvención del 50%", explica Verónica, una de las vecinas de La Asunción.

A modo de portavoz de los vecinos, Verónica hace hincapié en destacar la importancia de cumplir con este plazo: "Los bloques que no entreguen la documentación en estos días perderán la subvención y, además, tendrán que pagar los intereses". Por ello, están trabajando a contrarreloj estos días para que la información llegue a todos los propietarios. "Estamos mandado mensajes de Whatsapp y este lunes fuimos por las viviendas explicando la situación", apunta esta vecina.

Aun así, reconoce que hay bastantes propietarios que no tienen documentación o bloques en los que el presidente de la comunidad no se encuentra en estos momentos. "Son en total 93 bloques y calculamos que más de 30 están todavía pendientes de entregar los papeles", alerta.

"Hemos luchado mucho y ahora que tenemos el compromiso de la Junta y de las constructoras y la oficina del Ayuntamiento en funcionamiento debemos aprovechar", añade. Además, explica que "una vez que acabe este primer plazo, nos pondremos manos a la obra con la documentación del otro 50% de la subvención".

La oficina técnica municipal continuará abierta previsiblemente hasta final de año. "Una vez que acabemos con todo el papeleo de las ayudas, será el turno de presentar todo lo relativo a los fallos de las obras, pero lo importante ahora es entregar la documentación para poder acabar con las rehabilitaciones", asegura.

Tras movilizarse por el retraso de las obras, Verónica explica que los vecinos no tienen previstas ahora nuevas protestas "porque vamos a esperar este mes a ver cómo va todo ya que tenemos el compromiso de la Junta y de las empresas constructoras para que se solucione todo".

Asimismo, agradece el "esfuerzo" del Ayuntamiento para poner en marcha esta oficina técnica. Una instalación a la que los afectados pueden acudir tanto en horario de mañana de 9,30 a 13,30 horas como de tarde, de 18,30 a 21,30 horas. "Animamos a los vecinos a que se acerquen allí, cualquier duda que tengan se la pueden resolver", concluye Verónica.

Hay que recordar que la alcaldesa, María José García-Pelayo, ya explicó, tras la puesta en marcha de la oficina técnica, que “la obligación de justificar es de los vecinos. Nosotros hemos detectado que había un problema por esa lentitud y no queremos ningún perjuicio para los vecinos, de ahí la apertura de esta oficina para facilitarles técnicamente que se puedan cumplir los plazos y no dejarlos solos en esta aventura". "La rehabilitación de la barriada de La Asunción es un proyecto muy importante, lleva una dotación económica muy importante que destina la Junta de Andalucía, y tenemos que estar atentos no solo para justificar sino para que los vecinos se sientan satisfechos con las obras y con el esfuerzo aportado por las Administraciones”, dijo este lunes la regidora del PP.