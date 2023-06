Restaurante Warique en Jerez: mimo peruano en la cocina

Si te dicen que puedes comer comida peruana en el centro de Jerez como si estuvieras en la propia Lima al menos pensarías si es o no posible. Si a ello le añadimos algunas curiosidades como que Lima es reconocida como la capital gastronómica de América al poseer el festival de comida más importante de América Latina, la denominada Feria gastronómica Internacional de Lima (Mistura). Y a ello hay que añadir que los restaurantes peruanos dominan el ranking de la lista The World`s 50 Beste Restaurants habiendo obtenido en los últimos años el primer lugar de Latinoamérica. Pues ello te llevará a responderte que esa tradición peruana casi por seguro nos garantiza buenas elaboraciones y deleite para exquisitos paladares. Desde nuestra opinión, Rosi y su hijo Nelson están al frente de este restaurante y están a la altura de esa tradicional y premiada riqueza gastronómica peruana. Las mejores materias primas de la zona elaboradas con las mejores recetas del país andino producen auténticas maravillas. Destacar que el ceviche, el ají de gallina, el lomo saltado, la papa a la huancaína, el anticucho, el chupe de camarones o la causa limeña son los siete platos llamados siete maravillas gastronómicas del Perú. Pues en el establecimiento se dan cita casi todos. Como muy bien expresaba Angélica Jódar en su blog gastronómico Comer de Lujo se trata de “comida casera hecha con mucho mimo” y “unos coktails que quitan el sentido”. Destacan en ese mimo su cocina del ceviche de corvina, el muchame, su yuca a la huancaína, la causa limeña de pollo o atún, el piqueo de pollo o con causa acevichada, el chicharrón de pescado, o sus postres.

Recordemos que puedes disfrutar de las bebidas más representativas del Perú. Sin duda, ancestrales como la sagrada “chicha”, que se prepara a base de fermento de maíz, y la frutillada la cual es preparada con la misma base de chicha con fresas añadidas. Algunas otras bebidas son la chicha morada, la cual se prepara con maíz morado con piña canela y manzanas picadas, ideal para refrescar los almuerzos. Nelson, encargado de los cócteles, se encarga de deleitarnos con el Pisco sour, el machu pichu, el chilcano, piña colada, mojito, .. Su Pisco Sour preparado con destilado de uvas de Ica, es ideal para acompañar un buen ceviche por las tardes de verano.

Están en la calle San Agustín y puedes reservar en el 624 87 79 80.

