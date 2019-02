El SIP arrasa en las elecciones a la junta de personal del Ayuntamiento

El Sindicato Independiente de la Policía Local (SIP) ha arrasado en las elecciones para la tener representación en la junta de personal (órgano de representación del personal funcionario) del Ayuntamiento con el 57% de los votos. Las elecciones se celebraron el pasado miércoles, 6 de febrero, y así como el SIP alcanzó 9 de los 13 representantes, UGT se ha quedado fuera al no obtener ningún delegado.

Cabe resaltar que para los próximos cuatro años habrá también representación del CSIF (un delegado), un logro que para el sindicato demuestra "la cada vez mayor confianza de los empleados municipales en estas siglas y en su forma de trabajar independiente y transparente". "Hace cuatro años CSIF consiguió cuatro representantes entre el personal laboral (comité de empresa), siendo la sorpresa de esos comicios. Y tras estos años de trabajo constante y serio, CSIF ha podido presentar candidatura entre el funcionariado y conseguir uno de los 13 componentes que forman la junta de personal", indicaron desde CSIF. CCOO, SAF y CGT también tienen representación con un delegado cada sindicato.

Para la sección sindical de CSIF, "este éxito es una muestra de que, poco a poco, se va tomando conciencia del peso que tiene este sindicato, en las mesas negociadoras estatales, autonómicas y provinciales".

Por su parte, la ATMJ explicó ayer en un comunicado que "antes y durante el proceso electoral no hemos querido de ninguna forma interferir en el mismo, pero una vez superado, queremos hacer algunos matizaciones a la información interesada que se ha estado divulgando referida a la no participación de la ATMJ".

"A todos nos consta, como informantes interesados, han estado desacreditando a la ATMJ y pensamos que ahora es el momento de intervenir, sobre todo porque dentro de poco van a ser las elecciones para los representantes laborales, y nos tememos que volverán a la carga para intoxicaros con información nada veraz bien por sí mismos, o por afines con todos los medios a su alcance", subrayó el sindicato.

De esta forma la ATMJ dijo que "si no hemos conseguido montar la lista, como se nos ha criticado, es porque para nosotros no todo vale". "Los afiliados funcionarios con los que queríamos y podíamos confeccionar la lista, algunos querían participar en ella apoyándola pero no figurar como candidatos, bien por motivos personales o porque al tener puestos de responsabilidad les parecía poco idóneo por posibles conflictos de intereses", informó la ATMJ.

"Valoramos esta decisión y como sindicato estamos para defender al colectivo de funcionarios y a todo el personal de la plantilla que nos necesite le pese a quien le pese y con el apoyo que obtendremos en las elecciones al comité de empresa, participaremos en la mesa de laborales y en la común", remarcó.