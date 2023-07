Solidaridad advierte: "Si tenemos que manifestarnos lo haremos, pero no renunciaremos al centro de salud de la zona norte en Jerez"

La federación 'Solidaridad', con su presidente Manuel Cazorla al frente, ha mostrado su malestar por la falta de concreción de la la Junta sobre el futuro centro de salud de Las Flores. Se trata de una reivindicación "histórica", por lo que la federación de asociaciones de vecinos de Jerez ya advierte que "no vamos a renunciar al centro de salud de la zona norte de Jerez".

Cazorla ha recordado que la finalización del mapa sanitario de Jerez es una reclamación innegociable. "Con Sebastián Peña en vida estuvimos precisamente en Las Flores con la presidenta hablando de esta reclamación histórica para cerrar el mapa sanitario de nuestra ciudad", recuerda el responsable vecinal. Además, recalca que así quedó de manifiesto en una reunión con el entonces consejero de Salud, Jesús Aguirre. "Estuvimos en la federación y se le expusieron muchísimas cosas de lo que entendíamos que debería ser una sanidad pública bien gestionada con una atención primaria básica", apunta.

"Cerrar el mapa sanitario para nosotros es muy importante y hasta ahora, gracias a Dios y al trabajo que se realiza a través de las reivindicaciones vecinales, en este caso con Solidaridad, es algo que nos llena de orgullo: poder ser uno de los pilares básicos para hacerle ver a los políticos qué necesita la ciudad en materia sanitaria", señala Cazorla.

Por ello, muestra su satisfacción ante el inicio de las obras del centro de salud de Madre de Dios, que ha visitado esta semana la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García. Sin embargo, "lo que no nos ha gustado es que la consejera dijo que ya vería, haciendo una mención un poco desilusionante para nosotros, que se actuaría de acuerdo con unas necesidades... como si el centro de salud de Madre de Dios fuese un centro en el que se iban a cubrir todas las necesidades y eso ni pensarlo". "Como nos dijo Aguirre, la sanidad tiene que estar cerca del ciudadano", insiste el presidente vecinal.

Ante este panorama, Cazorla recuerda que hay "cientos de personas y viviendas en construcción en la zona de Pozoalbero. Viven muchas personas en la zona norte y son muchísimas las que están yendo a San Benito desde Palos Blancos porque no tienen el centro de salud que tenían que haber tenido, si se hubiera cerrado el mapa sanitario que estamos reclamando por activa y por pasiva". "El centro de salud de la zona norte es un centro que debe realizarse sí o sí, teniendo en cuenta las necesidades", avisa el presidente de Solidaridad, apuntando que "los políticos tienen que tener en cuenta y ser conscientes de cuáles son las necesidades en materia sanitaria".

Así las cosas, Cazorla adelanta que desde la federación vecinal se van a solicitar de manera urgente reuniones con el gerente del hospital y del Área Sanitaria de Jerez, así como con la delegada provincial de Salud. "De acuerdo con lo que tengamos iremos a la Junta de Andalucía, a la consejera", adelanta.

El responsable vecinal se muestra, además, muy crítico con la responsable andaluza de Salud tras sus declaraciones en Jerez: "No nos parece. Las palabras sin contenido a la federación no nos valen, no lo consentimos". Por ello, recuerda el "el sacrificio" realizado desde hace años por Solidaridad y el movimiento vecinal "manifestándonos para conseguir los objetivos deseados, yendo de la mano o no de los políticos, porque sin el movimiento asociativo ellos no tienen capacidad humana para poder ver las necesidades que existen en Jerez".

En este punto, señala que el centro de salud de La Milagrosa y Radioterapia fueron precisamente logros del movimiento asociativo, que no dudaron en manifestarse y reclamar estos centros hasta que fueron una realidad en Jerez. "Se consiguieron con manifestaciones y si tenemos que cogernos de la mano con todos los agentes sociales de la ciudad y manifestarnos para conseguir el objetivo deseado, en este caso el centro de salud de la zona norte, lo haremos", advierte Cazorla.

Aun así, "somos conscientes de que lo primero que haremos es dialogar" , afirma, pero dejando claro que desde Solidaridad "vamos a defender siempre una sanidad pública, democrática y sobre todo participativa. Los centros de salud son pilares importantes para que se gestione una buena atención primaria y no vamos a consentir que los gestores de la sanidad hagan lo que les venga en gana. Los vecinos lo tienen muy claro".