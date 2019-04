“¡Congratulations!”, le jaleaba un niño este domingo a la alcaldesa y secretaria local del PSOE, Mamen Sánchez, mientras se abrazaban y ella movía las caderas al ritmo de un cha cha cha triunfante. Vestida de blanco y eufórica, arropada por un buen puñado de militantes, entre ellos, la diputada electa Eva Bravo, Sánchez se mostró ”muy satisfecha porque se ha escuchado la palabra del PSOE”. Así que, con caras más alegres que en las pasadas elecciones autonómicas, los socialistas celebraron en su sede local la victoria de Pedro Sánchez en las elecciones generales, y del partido en Andalucía, Cádiz y Jerez, donde han obtenido 35.187 votos, un 30,29%.

Hay que destacar que en 2016, el PSOE obtuvo en Jerez 28.950 votos (26,60%), y fue la segunda fuerza más votada tras el PP (35.994). Los populares bajan en estas elecciones a la tercera posición tras Ciudadanos. En las autonómicas del pasado mes de diciembre el PSOE alcanzó en la ciudad los 19.905 votos (22,4%). Los socialistas no ganaban una elecciones generales en Jerez desde 2008.

De un partido que estaba dividido hace un año y medio, y Pedro Sánchez repudiado por su propio partido (tuvo que dimitir entre lágrimas en octubre de 2016), los socialistas viven ahora una situación impensable entonces, ni para el partido ni para Sánchez, tras diez meses en el Gobierno.

Mamen Sánchez dijo este domingo que el triunfo ha llegado “porque la gente ha salido a votar, los socialistas han salido a votar a la calle y no se han quedado esta vez en casa. Han apostado por lo que queremos que es democracia, derechos e igualdad. Es un subidón importantísimo esa victoria que hemos conseguido de Pedro Sánchez como presidente para trabajar en las políticas que los ciudadanos de verdad necesitan”.

De cara a las próximas elecciones municipales, que se celebrarán el 26 de mayo, la alcaldesa dijo que no le gusta “comparar una cosa con la otra, pero lo que está claro es que nos quedan cuatro semanas por delante para trabajar de una forma muy optimista y seguir convenciendo a los jerezanos de que esta situación tiene que seguir, tenemos que seguir apostando por un Jerez que se preocupa por las necesidades de su gente y creo que esta estabilidad la tenemos que seguir ampliando, pero bueno son otras elecciones y tocará hablar de ellas a partir de mañana (por este lunes)”.

Respecto a los posibles pactos del PSOE con otras formaciones para alcanzar la mayoría absoluta (176 escaños), Mamen Sánchez no quiso pronunciarse y tan sólo dijo que estos resultados, “dan para gobernar en solitario, pero eso es algo que tendrá que tratar el presidente del Gobierno. Y en el Senado ya habéis visto que el dato es importantísimo (123), hay una mayoría muy buena. No creo que hoy sea día para hablar de pactos, y las tres derechas no suman y no van a poder bloquear nada en el Congreso y nada en el Senado”.

Por su parte, Eva Bravo apuntó que en estas elecciones se ha dicho “sí a la democracia, sí a la igualdad, sí a la justicia social... para una España unida en convivencia. Y nosotros ya no vamos a hablar de pasado, sino que vamos a hablar de futuro. Nos vamos a poner a trabajar, nos vamos a remangar para construir entre todos la España que queremos. Y estamos orgullosísimos de nuestro presidente, Pedro Sánchez, y para mí es un honor representar a nuestra provincia y pienso dedicarme incansablemente y con responsabilidad. Voy a trabajar por todos mis vecinos de la provincia de Cádiz. Recogeré el acta como diputada el próximo 21 de mayo para ya ser diputada de pleno derecho. A partir de ahí, pues habrá que ver qué comisiones y qué trabajo se me encomienda y luego, por supuesto, andarnos de punta a punta la provincia para conocer la realidad de cada pueblo y poder trabajar por nuestros ciudadanos”.