El Teatro Villamarta lamenta que la Filarmónica de Málaga "haya decidido no asistir" a la representación de Madama Butterfly

El Ayuntamiento de Jerez, a través de Fundarte y la Delegación de Cultura, ha confirmado que el Teatro Villamarta mantiene la representación de la ópera Madama Butterfly los próximos 26 y 28 de enero.

Hay que recordar que desde la Filarmónica de Málaga anunciaron este sábado que el Villamarta había cancelado su participación por "una supuesta incapacidad del teatro para cumplir la normativa en materia de salud laboral".

Sin embargo, desde el gobierno local se ha asegurado este domingo que el Teatro Villamarta mantiene la representación de la obra con la participación, como está anunciado, de Ainhoa Arteta, Enrique Ferrer, Ángel Ódena, Cristina del Barrio, Javier Castañeda, Manuel de Diego, Nuria García-Arr-es, Mario Salas y el Coro del Teatro Villamarta.

No obstante, desde Fundarte "se lamenta la decisión de la Orquesta Filarmónica de Málaga de, finalmente, no asistir tal como estaba programado y anunciado". "Ante esta noticia, comunicada recientemente, el Teatro Villamarta ya ha garantizado la participación de otra Orquesta Filarmónica también de primera categoría con amplia experiencia en la interpretación de la magistral ópera de Puccini".

Por tanto, el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Zurita, lanza un mensaje de tranquilidad ante el mantenimiento de la programación prevista y confía en que, en próximas ocasiones, podamos disfrutar de la Filarmónica de Málaga sobre las tablas del Teatro.

Pese a que la Filarmónica de Málaga ha lamentado que es el Teatro el que ha prescindido de la orquesta, desde Fundarte aseguran, no obstante, que "se respeta la decisión adoptada al ser una decisión particular de ellos de no participar y sin que ninguno de los artistas ni el coro ni la orquesta que va a sustituirla hayan puesto problema o inconveniente alguno en actuar en el Villamarta".