Técnicos de Farmacia del Hospital de Jerez denuncian que el SAS deja cinco plazas sin cubrir

La no renovación de los contratos del SAS en el Hospital de Jerez ha puesto en pie de guerra a la plantilla. En los últimos días, enfermeros de la UCI han denunciado la situación que padecían y que ahora se verá agravado tras estos recortes de la Junta de Andalucía.

También desde la junta de personal del centro hospitalario han lamentado que estas medidas vayan a suponer un cierre de camas que podría rondar entre las 25 y 30, sin saber aún si este cierre será o no permanente. Unas quejas a las que se han unido igualmente los representantes sindicales.

A pesar del miedo que suelen mostrar los profesionales sanitarios a hablar de su situación, por temor a posibles represalias, lo cierto es que la disminución de la plantilla tras la pérdida de los contratos Covid, ha hecho que poco a poco comiencen a hacer pública su situación. Es el caso de los técnicos de Farmacia del Hospital de Jerez. Se trata de un servicio que se encarga de la medicación tanto de los pacientes ingresados como de aquellos externos que necesitan determinadas recetas y medicinas baja estricto control médico.

En declaraciones a Diario de Jerez, lamentan que "se han quedado ahora mismo cinco plazas sin cubrir". Esto supone un aumento de la carga de trabajo y la incertidumbre de si se cubrirán los puestos finalmente o no, ya que los sindicatos "dijeron que llamarían sobre el día 15 a los que se les terminaba el contrato pero no ha sido así".

Se trata, además, "de cuatro contratos estructurales que deben darlos para interinos y lo están dando con contratos. Hasta este mes los estaban cubriendo, pero desde este día 1 ya se han quedado sin suplir. Además, hay otra plaza que no está cubierta en Farmacia Hospitalaria".

A esto se une que "no se cubren ni todas las bajas ni todas las reducciones horarias", según denuncian técnicos del servicio. Al igual que se quedan sin sustituir las vacaciones del personal "si no se cogen en el periodo de verano". Por otra parte, lamentan que la falta de personal supone que "los profesionales no podamos conciliar ni hacer planes si nos cambian las condiciones de un día para otro"

Según denuncian, el servicio de Farmacia contaba en el Hospital con casi una veintena de técnicos pero este mes de junio "se han perdido cuatro contratos y hay, además, una plaza y una reducción sin cubrir". Se da la circunstancia, además, de que "con anterioridad ya se presentó una queja a través de los sindicatos y se cubrió una reducción pero nada más y ahora nos vemos con esto", critican.

"Estamos hablando de un servicio muy importante en la que un sólo técnico atiende a casi 200 pacientes externos, junto con dos farmacéuticos. El funcionamiento de esta Farmacia abarca mucho, ya que atiende tanto a Jerez como la Sierra y la zona de la costa en la que se incluyen, por ejemplo, Sanlúcar y Chipiona", recalcan, haciendo hincapié en la importancia de aumentar, por ello, la plantilla actual.