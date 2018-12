"Toda mi familia está llena de ilusión; me siento muy feliz"

El Ayuntamiento anunció el pasado 27 de septiembre que el gerente de Talleres Félix Moreno había sido designado como Rey por su representatividad en el mundo empresarial. Desde ese día a Félix no se le ha borrado la sonrisa de la cara y junto a Francisco Gandón y Ana Huguet ha formado un equipo todoterreno.

Conocido también por su labor social en la ciudad, Moreno encara los últimos días antes del 5 de enero con ilusión y nunca olvidando a su barrio, La Asunción, y a sus padres.

¿Cómo recuerda la llamada de la alcaldesa para proponerle ser Rey Mago?

Yo creía que me llamaba una profesora de mi niña, que también se llama Mamen, y pensé que me llamaba porque tenía el coche averiado... Fue una sorpresa total. Los amigos es verdad que en alguna ocasión han bromeado con que yo fuera Rey, pero jamás me lo podía imaginar. Esa noche estaba viendo el fútbol con mis dos hijos mayores y cuando vieron que me sentaba con la cara blanca y con el teléfono se pensaron que había ocurrido algo malo. Fue un cúmulo de sensaciones y todas muy bonitas.

¿Cómo recuerda las Navidades de su infancia?

Escuchando a mi padre cantar villancicos. Cantaba muy desafinado, pero cuando me quiero sentir feliz, cierro los ojos y lo escucho cantar. Cuando te faltan tus seres queridos, y más cuando son tus dos padres, este nombramiento es un regalo en Navidad, porque ahora empezamos a vivirla más felices. Las cosas no ocurren por casualidad y después de tres años desagradables, ha llegado esto. Yo siempre he dicho que como empresario en los años de crisis estuve acostumbrado a no dormir bien por problemas, de nóminas, trabajo... Y tras la llamada de la alcaldesa pasé a no dormir de felicidad. Esto se contagió en mi trabajo y en mi familia. Imagínate el contraste... Toda mi familia está llena de ilusión y por supuesto no me olvido de mis padres. De hecho, mi madre que era siempre una exagerada con las cosas que yo conseguía, llega a ver esto y qué locura.

En su empresa toda la plantilla está muy implicada en esta campaña social.

Creo en las empresas que socialmente se implican en la ciudad. Siempre he pensado así y mis trabajadores se han contagiado de ese espíritu. Hemos hecho muchos eventos benéficos, y ahora que vamos a muchas empresas por la campaña social de los Reyes Magos lo comento siempre. Así que creo que este nombramiento no es sólo un premio para mí, sino también para mi gente, mis trabajadores.

¿Qué le ha sorprendido más en estos meses como representante del Rey Baltasar?

Sabía que Jerez era una ciudad súper solidaria pero ver cómo le abren las puertas a los Reyes Magos en la campaña me ha sorprendido bastante. La forma en la que llegan los Reyes Magos a las empresas, cómo nos reciben, la ilusión... Gracias a todas esas puertas abiertas vamos a poder cubrir todas las necesidades de familias y de asociaciones. Muchas personas creen que nuestra única tarea es llenar de caramelos la cabalgata, y no. Nuestra verdadera labor y el trabajo que más nos compensa como persona, es que podamos tras estas fiestas cubrir todas las necesidades que nos han puesto sobre la mesa.

¿Qué destacaría de sus compañeros de cabalgata, Ana Huguet y Francisco Gandón?

Ha sido otra de las grandes sorpresas de este reinado. Somos tres personas que desde el primer minutos nos hemos puesto el mono de trabajo y no hemos parado. Con mirarnos nos comprendemos y somos un verdadero equipo. Les he cogido un cariño increíble, nos lo pasamos muy bien.

Las pruebas de vestuario son la antesala de la noche de Reyes, ¿cómo se ve con corona?

Me veo..., raro (risas). Mi mujer ha venido a todas las pruebas y tengo que decir que en todas he bailado (más risas). Me siento muy feliz cada vez que he tenido las pruebas del vestuario.

¿Sueña con la noche del 5 de enero?

No. Nosotros desde que tuvimos la primera reunión a finales de septiembre nos metimos de cabeza en la campaña social, en buscar dinero, regalos, caramelos... Te puedo asegurar que todavía no he parado a pensar en la noche del 5 de enero.

¿Cuáles son sus deseos para el nuevo año?

Mucha salud, amor, decirnos más veces 'te quiero' y que las familias vivan con dignidad.