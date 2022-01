Vecinos de la Barriada España exigen una solución ante una ocupación ilegal

Los vecinos de la Barriada España llevan años sufriendo problemas por la ocupación de viviendas vacías en la zona. En ocasiones, la presión vecinal y la intervención policial ha logrado acabar con algunos de los puntos conflictivos. Sin embargo, en la actualidad siguen teniendo un punto negro.

En concreto, se trata de un inmueble situado en la avenida de la Paz, número 3, que lleva mucho tiempo causando problemas a los vecinos de la barriada. De hecho, a finales de septiembre de 2020 la Policía Nacional acudió a desalojar la vivienda hasta tres días consecutivos, porque grupos de jóvenes la asaltaban a pesar del precinto policial.

Lejos de resolverse las ocupaciones, se han seguido produciéndose también durante el pasado año y en lo que llevamos de 2022. Desde la asociación vecina, la presidenta María Tobaruela, lamenta que la situación siga extendiéndose en el tiempo sin que haya solución. De poco han servido sus llamadas a la entidad bancaria que lo tiene en propiedad. "Yo he contactado como presidenta de la asociación con los dueños, el 15 de diciembre y a principios de enero. Puse dos declamaciones y en las dos ocasiones quedaron conmigo en que me iban a contactar por teléfono. A mí no me han contactado", lamenta la responsable vecinal.

Mientras tanto, asegura que los residentes siguen sufriendo problemas a causa de las ocupaciones constantes de este inmueble. A pesar de que ventanas y puerta del piso bajo están tapiadas, lo cierto es que los jóvenes acceden al interior trepando al siguiente piso. Esto les permite tener acceso, además, a las azoteas de otros vecinos. "Se suben a un pretil que hay, de ahí acceden a la primera planta, al balcón, y se meten dentro", explica Tobaruela. "Ellos saltan y pueden acceder a las azoteas de las viviendas colindantes. De hecho, ya ha habido robos en algunas de ellas", destaca la dirigente vecinal.

Tras numerosas ocupaciones, la vivienda se encuentra totalmente desvalijada y, a pesar de no tener ni luz ni agua, sigue siendo el blanco de jóvenes que se cuelan. A pesar de ello, "la policía no puede hacer nada porque llegan y como no se puede acceder, se tienen que ir", explica la presidenta vecinal, en alusión a que el inmueble se encuentra tapiado.

Los vecinos han presentado también una reclamación en Urbanismo, aunque el Ayuntamiento de Jerez tiene escaso margen de maniobra al tratarse de un inmueble privado. Aun así, el Consistorio ha actuado subsidiariamente distintas ocupaciones tapiando el acceso a viviendas ante las quejas vecinales.