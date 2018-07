Vecinos piden que se proteja la plaza Belén y no derive en 'botellódromo'

La asociación de vecinos del centro histórico ha acogido con entusiasmo la reapertura de la nueva plaza Belén, que se inauguraba esta misma semana después de décadas de abandono. El presidente de la asociación, Alejandro González, señaló que "estamos muy contentos con esta actuación. Por ponerle algún pero quizá nos parece demasiado cemento para un centro histórico y se podía haber instalado alguna pérgola. Hemos echado en falta, además, que aprovechando las obras se hubiesen puesto los contenedores de basura soterrados, pero en general estamos muy satisfechos. Lo que había hasta ahora era algo indigno y estamos felices de que se haya acabado con esa indignidad". González manifestó que ese es el sentir de la mayoría de los residentes, a los que este nuevo espacio público, "les ha ilusionado. Son los propios vecinos los que dicen que ahora esto hay que cuidarlo". Precisamente ese es uno de los temores de la asociación que entiende como algo fundamental que a partir de ahora ese espacio se proteja para que no sea objeto de vandalismo y sobre todo, que no se convierta en el lugar perfecto para hacer el 'botellón'. "La alcaldesa dijo que se van a instalar cámaras de seguridad y no sé si no hubiese sido mejor esperar", comentó. Teniendo en cuenta que fueron las concentraciones de jóvenes en el entorno de la plaza del Mercado lo que llevó a la constitución hace ya varios años de esta asociación del centro histórico, el asunto preocupa y más cuando se siguen produciendo en la zona 'botellones', en esta época del año, mayoritariamente los jueves. De hecho, la asociación tiene previsto solicitar ya un refuerzo de la vigilancia policial para ese día de la semana, como han hecho otros años. González no descartó además que sean los propios vecinos los que tomen la iniciativa de realizar patrullas nocturnas como ya ocurrido en otras ocasiones si observan que la situación se desborda.

En cuanto al uso de la plaza Belén, González se mostró de acuerdo con la organización de actividades culturales y lúdicas que ya ha anunciado el Ayuntamiento para el otoño, una programación con la que la asociación estaría dispuesta a colaborar, así como en el futuro uso que se le dé al Cine Astoria, una vez que se reabra la calle Cantos.

La asociación confía en que sea un atractivo para la repoblación de estos barrios

En cualquier caso, González confió en que la remodelación y reapertura de la plaza Belén sea el principio de más actuaciones, y que se convierta en un atractivo para la repoblación del centro histórico. "El Ayuntamiento hablaba de rehabilitación de edificios para hoteles y apartamentos turísticos, pero nosotros pensamos más en una población fija que favorezca el comercio y cree un ambiente de barrio". Agregó también que la utilización que se está haciendo del parque infantil que se ha instalado en la plaza Belén demuestra que "al contrario de lo que muchas personas piensan, en el centro histórico viven muchos niños".

De otro lado, consideró que aún quedan muchas actuaciones pendientes en el centro histórico y sugirió la posibilidad de que el Ayuntamiento acometa también alguna intervención en la plaza San Lucas destinada a la reurbanización y reorganización del tráfico rodado con el fin de robar espacio al coche. "Si lo que se está buscando es la sostenibilidad y el concepto de ciudad amable del que tanto se habla, hay que quitar espacio al coche".