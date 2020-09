“Lo peor no es el miedo, es el no saber con qué te vas a encontrar”

A punto de cumplir un año al frente de la Flampa, Verónica Guerrero, su presidenta, vive estos días, como la mayoría de padres y madres, su particular sinvivir con la vuelta a las aulas. El hecho de “no saber lo que nos vamos a encontrar”, se ha convertido en “en la gran preocupación de los padres y madres” en estos días previos a la reapertura de los colegios.

La inseguridad se ha apropiado de muchas familias “porque no ha habido un planteamiento claro a seguir, mucho protocolo pero para nada”, asegura.

Por ello, lo que más preguntan los padres y madres en este inicio escolar “es cómo se va a afrontar todo. Existe miedo, pero sobre todo incertidumbre, y eso se debe a que no hay una directrices claras, por eso tenemos que estar muy pendientes y ser muy estrictos con el cumplimiento de las normas”. Además, muchas familias están preocupados por el tema“de la conciliación laboral, porque por desgracia las empresas no tienen planes para la conciliación y si no hay colegio, ellos dicen que a ver qué hacen”.

Para Verónica Guerrero, “en vez de haber existido una evolución, ha habido una involución porque la administración no ha hecho nada para solucionarlo”. Guerrero lamenta así que de cara al inicio de curso “los centros han recibido infinidad de protocolos a seguir, recibirán mascarillas e hidrogeles, pero lo que realmente hemos pedido desde las ampas, la reducción de la ratio y un mayor número de profesores, no va a haber. Hemos vuelto del confinamiento con los mismos fallos y eso es inconcebible cuando ha habido tiempo necesario para prepararlo todo”.

Desde hace varios meses, la Flampa ha insistido en el diálogo “pero está claro que los políticos hacen lo que quieren, eso sí, luego recurren a la expresión comunidad educativa. ¿Qué comunidad educativa si a nosotros no nos tienen en cuenta”, se pregunta.

Respecto a la necesidad de reforzar la limpieza, como desde la Flampa se ha solicitado públicamente al Ayuntamiento en los últimos días, la presidenta admite que “la Consejería exige una limpieza y una higiene básica y que se incida en determinadas zonas y sobre todo en barandillas o pomos, porque los niños lo tocan todo. Lo que reprochamos al Ayuntamiento fue que todo eso no lo tuvieran cerrado a pocos días para el inicio del curso. Afortunadamente, todo se ha arreglado y han preparado un plan específico para los colegios”.

“Luego ya, que se encarguen ellos de pelear si ese gasto pertenece a Consejería, como ellos dicen, o no, pero yo siempre digo lo mismo, es su ciudad, sus centros y sus niños y hay que preocuparse por eso. Y si no aquí están las ampas para defenderlo, como creo que hemos hecho”, añade.

Precisamente con el Ayuntamiento desde la Flampa se reclama “un mayor diálogo, sobre todo porque estamos en una situación especial y muy delicada y hay muchas familias pendientes de lo que hacemos”.

Pero en este arranque escolar, Verónica Guerrero manda un mensaje a la administración para que “no se olviden de todos esos niños y niñas con necesidades educativas especiales. Si en una situación normal sufren porque nos faltan recursos, ahora van a ser los mayores perjudicados, tanto ellos como sus familias. Son niños que necesitan ir al centro, a sus aulas específicas y ahora más que nunca necesitan apoyo de la Consejería”.

Por último, Guerrero confía en que “toda esa brecha digital que se ha ampliado más durante el confinamiento, no siga ahora, porque hay muchas familias sin recursos y a lo largo del verano se ha acentuado. Si no se actúa contra ellos, vamos a tener un grave problema”.