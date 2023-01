‘Abocajarro’ vuelve 13 años después

Después de 13 años sin meterse en el estudio, Miguel Ángel Beníez ‘Kela-Kelator’, Manuel Cintado ‘Borzodejere’ y Luis Barroso ‘Luis de la Zocata’, el trío que conforma ‘Abocajarro’, vuelve a ser actualidad. Los jerezanos, que abanderan el denominado rap andaluz de Jerez de la Frontera, lanzaron ayer 1 de enero su nuevo trabajo, ‘Rap por derecho’, un compacto de diez temas que se puede escuchar en todas las plataformas digitales y que ha contado con la producción de David Casanova ‘Peka Pro’.

“En realidad nunca hemos dejado de ensayar, lo que pasa es que por circunstancias de la vida, no hemos grabado y también hemos dado pocos conciertos, la verdad”, apunta Miguel Ángel Benítez.

Tras más de dos décadas juntos, pues empezaron en 2002, ‘Abocajarro’ reconoce que en los últimos años “hemos tenido momentos difíciles para todos, y ya se sabe, familiares que se van, los niños... y aunque hemos seguido ensayando, porque para nosotros la música es vida, sí que es cierto que nos hemos dejado ver menos”, añade Luis Barroso.

“Como dice ‘Borzodejeré’, hemos estado criando a nuestros hijos y llorando a nuestros muertos”, interrumpe Miguel Ángel.

Quizás por ello este nuevo ‘Rap por derecho’ es, a su juicio, “uno de nuestros discos más completos”, explica Manuel Cintado ‘Borzodejere’.

Para ellos, resulta fundamental la figura de ‘Peka Pro’, que “nos ha hecho la producción y que ha sido fundamental para que suene como suena. Le llamamos ‘el sastre’, porque nos ha hecho un disco a nuestra medida. Teníamos las letras y los temas, porque durante este tiempo hemos seguido componiendo, pero él las ha vestido como debe ser, les ha dado un sentido”, continúa Miguel Ángel ‘Kela-Kelator’.

Abocajarro mezcla “rap underground puro desde la tierra del cante jondo, esa es nuestra bandera. Tenemos un estilo propio, y a nivel nacional estamos muy referenciados porque lo que hacemos no es algo común, es algo muy nuestro”.

No obstante, la esencia de este nuevo trabajo, como ellos mismos reconocen, “es la defensa del pueblo andaluz y de Jerez, la fuerza que hay que echarle a la vida, la constancia y la libertad”, apunta Luis, “el que escuche el disco se lleva una inyección de energia positiva, porque nosotros no nos rendimos ante nada”.

Miguel Ángel, Manuel y Luis reconocen estar “influenciados por los artistas flamencos de Jerez”, y por ello “porque forman parte de nuestra vida”, aparecen en él, “siempre desde el respeto y la admiración que sentimos por ellos”.

Así, encontramos a samples con conversaciones de La Paquera, de Tía Anica la Piriñaca, Fernando de la Morena, El Torta, Diego Carrasco, Morao, El Bo, Chiquito de la Calzada e incluso cuentan con la colaboración especial de Ezequiel Benítez con el que han grabado el tema ‘Nos hicieron fuertes’.

Junto a ellos, el trabajo reúne muchas de las influencias musicales de estos tres jerezanos, como Cypress Hill y Wu Tang Clan o Triana, que no ocultan su amor por todo tipo de estilos. “Yo escucho más cante que nada, pero también otros estilos, desde Ennio Morricone a una marcha de la Banda de las Tres Caídas de Triana o Camilo Sexto”, recalca ‘Luis de la Zocata’.

El capítulo de colaboraciones se completa también con las apariciones de DJ Rona, “que es de Barcelona”, DJ Bicho, DJ Nexxa, “que es un chaval de aquí de Jerez”, “y también algunas de nuestras hijas, que han hecho algunas voces”.

Si algo define también a ‘Abocajarro’ son sus letras, composiciones con firma de sus tres integrantes. “Cada uno hace las letras que canta, aunque siempre intentamos darle el punto para que llegue, si no, no vale. En ese aspecto quizás somos muy perfeccionistas. Si cuando terminamos el tema, vemos que no nos pone los vellos de punta, no lo aceptamos”, destaca Luis.

“Es fácil cantar rap, lo difícil es que tenga un estilo propio y que transmita”, añade Miguel.

'Rap por derecho' es el quinto trabajo discográfico y que completa una carrera que comenzó en 2003 con 'Demo03 en la boca', para continuar un año más tarde con 'Demo04'. En 2006 lanzan 'Los jereles' en homenaje a su tierra, y en 2009 publican un CD multimedia con cuatro temas nuevos y un vídeo producido por el cineasta jerezano Juan Miguel del Castillo.