Adelante Andalucía llevará al Parlamento "la grave situación de contaminación del agua de riego en el río Guadalete"

Adelante Andalucía llevará al Parlamento andaluz "la alarmante situación que sufren los agricultores de la margen derecha del Bajo Guadalete, afectados por la contaminación del agua de riego". Tras reunirse con representantes de las 60 familias de la Comunidad de Regantes del Poblado de Doña Blanca, el portavoz local de Adelante Andalucía en Jerez, Carlos Fernández, ha denunciado que esta situación “está poniendo en riesgo la salud de las personas, la seguridad alimentaria y el futuro del campo en la comarca del Guadalete”, y ha exigido a la Junta de Andalucía “una actuación inmediata para garantizar la calidad de las aguas y proteger a quienes viven de la agricultura”.

Los regantes "llevan años denunciando ante la Junta la mala calidad del agua, que según los análisis que han elaborado presenta niveles alarmantes de bacterias como Escherichia coli y Salmonella, metales pesados y restos de productos químicos y detergentes. Esta contaminación está degradando los suelos agrícolas, reduciendo las cosechas y afectando incluso a cultivos ecológicos y de consumo en fresco. No podemos permitir que los agricultores rieguen con aguas contaminadas que ponen en peligro su salud y la de toda la población. Es inaceptable que la Junta de Andalucía mire hacia otro lado mientras los terrenos del Bajo Guadalete se vuelven improductivos y el río sigue recibiendo vertidos sin control”, ha señalado Fernández.

Desde Adelante Andalucía reclaman a la Consejería competente "que mantenga un caudal ecológico suficiente en el río Guadalete, especialmente durante los meses de verano, para mejorar la calidad del agua en todo el tramo bajo y evitar su estancamiento".

“Estamos ante un problema ambiental, agrícola y sanitario de primera magnitud, y la Junta tiene la responsabilidad de actuar ya. Adelante Andalucía llevará este asunto al Parlamento andaluz para exigir explicaciones y soluciones concretas. No se trata solo de salvar las cosechas, sino de defender la salud pública y el futuro de nuestra tierra”, ha concluido el portavoz de la formación andalucista en Jerez.