Sigue la lluvia y el viento en Jerez pese a la retirada de la borrasca Kristin

Un operario municipal trabaja en la retirada de un pino en La Granja

Las lluvias persistentes y el viento intenso continuarán este jueves día 29 en Jerez de la Frontera y su campiña pese a la retirada de la borrasca Kristin que dejó, entre otras incidencias, vientos de 102 kilómetros por hora y más de 25 litros de agua acumulada en nuestra ciudad.

Según avanza la Agencia Estatal de Meteorología en su página web, un nuevo frente frío y ventoso procedente del atlántico dejará precipitaciones generalizadas y viento fuerte durante la jornada de este jueves 29 de enero.

Las precipitaciones en Jerez y su zona rural serán probables durante todo el día aunque se esperan más intensas en el tramo final entre las ocho de la tarde y la medianoche con acumulados de más de tres litros en esas horas.

Las rachas de viento seguirán siendo fuertes hoy con previsiones de velocidades medias de 35 kilómetros por hora y ráfagas superiores a los 50 km/h.

No serán tan huracanadas como las registradas ayer, con importantes destrozos tanto en la zona rural como en diversos puntos de la ciudad, pero habrá que estar pendiente de posibles caídas de árboles, palmeras, cornisas, elementos de las fachadas y el movimiento de mobiliario urbano.

Mientras, las temperaturas mínimas alcanzarán los 14º mientras que las máximas rondarán los 19º.

Doce comunidades en alerta por lluvias, viento y oleaje

Doce comunidades autónomas están hoy en alerta por lluvia, viento y/o temporal marítimo, de las cuales cuatro se encuentran en nivel naranja, con riesgo importante, Andalucía, Asturias, Galicia y Murcia, a causa de alguna o varias de dichas inclemencias.

Las rachas serán muy fuertes de viento de componente oeste en el extremo noroeste peninsular, litorales del Cantábrico, Estrecho, Alborán, montañas del centro y sur y en amplias zonas del tercio oriental.

Serán probables las precipitaciones persistentes en zonas de sierra del sureste peninsular.

Andalucía se encuentra en naranja por viento, temporal marítimo y lluvias. En Grazalema (Cádiz) se acumularán más de 80 litros por metro cuadrado en doce horas, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por otra parte, asimismo están en naranja las siguientes comunidades: Asturias, por oleaje; Murcia por viento y temporal marítimo; y Galicia por mala mar y por viento -en nivel amarillo-.

A estos territorios se suman en nivel amarillo los siguientes: Aragón y Cataluña, por viento; Baleares, Canarias, Cantabria, País Vasco, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por temporal marítimo.

Asimismo, Castilla-La Mancha, por viento y lluvia, y la Comunidad Valenciana por viento y temporal marítimo.

El viento será intenso. Soplarán rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el noroeste de Murcia y en zonas de Almería como el valle del Almanzora y los Vélez, en alerta naranja.

La intensidad será fuerte también, hasta 90 kilómetros por hora, en Guadix y Baza (Granada) y en Nacimiento y Campo de Tabernas (Almería), también en naranja.

Está en alerta naranja por temporal marítimo la costa norte desde Galicia hasta Asturias, al igual que Almería, Granada y Murcia.

En la comunidad gallega las olas podrán alcanzar niveles de hasta 7 metros de altura por vientos marinos de hasta 74 kilómetros por hora.

Nevará en montañas del centro y mitad norte con una cota de 1.000/1.200 metros subiendo a 1.500/1.700 metros en el entorno pirenaico, de 1.300/1.500 metros subiendo por encima de 1.800 metros en el resto de cuadrante nordeste y centro norte, y bajando de 2.000 metros hasta los 1.300/1.500 en el noroeste.

Soplarán vientos de entre 70 y 80 kilómetros por hora en amplias zonas del país, especialmente en Galicia y extremo oriental, en donde además lloverá con intensidad.

Se prevén más de 70 litros por metro cuadrado en doce horas en zonas como la cuenca del Genil (Granada) o en puntos de Jaén como Cazorla y Segura.